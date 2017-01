৬ জানুয়ারী ২০১৭ শুক্রবার ১২:৫১:৫৪ অপরাহ্ন আর হ্যাকড হবে না ফেসবুক অ্যাকাউন্ট

অনলাইন ডেস্ক প্রথমে ফেসবুকে ঢুকে ওপরে ডান পাশের অ্যারোতে ক্লিক করে Settings-এ আবার ক্লিক করুন (সরাসরি www.facebook.com/settings)। এখন বাঁ দিক থেকে Security-এ ক্লিক করুন। Login Approvals-এর ডান পাশ থেকে edit-এ ক্লিক করুন। তারপর Require a security code to access my account from unknown browsers বক্সে টিক চিহ্ন দিন। টিক চিহ্ন দেওয়ার সময় নতুন একটি বার্তা এলে Get Started-এ ক্লিক করুন। আবারও নতুন বার্তা এলে Continue-এ ক্লিক করুন। আপনার ফেসবুকে মোবাইল ফোন নম্বর যোগ করা না থাকলে এখন যোগ করুন। আর করা থাকলে আপনার মোবাইল নম্বরে একটি কোড নম্বর যাবে সেটি কোড বক্সে লিখে Continue-এ আবার করুন। পুনরায় পাসওয়ার্ড লিখতে বললে পাসওয়ার্ড লিখে Submit-এ ক্লিক করুন। তারপর Close-এ ক্লিক করুন। এখন Login Alerts-এর ডান পাশ থেকে edit-এ ক্লিক করে Get notifications এবং E-mail login alerts to E-mail address-এ ক্লিক করে Save Changes-এ ক্লিক করুন। এখন থেকে প্রতিবার আপনার কম্পিউটার ছাড়া অন্য কারও কম্পিউটার থেকে আপনার ফেসবুক অ্যাকাউন্টে লগ-ইন করতে চাইলে আপনার মোবাইল ফোনে একটি কোড নম্বর আসবে। এই নম্বরটি কোড বক্সে লিখে Continue করলেই আপনার ফেসবুক অ্যাকাউন্টে ঢোকা যাবে। তাই আপনার ফেসবুকের পাসওয়ার্ড চুরি হয়ে গেলেও কেউ আপনার ফেসবুকে লগ-ইন করতে পারবে না মোবাইল ফোনের কোড নম্বর না জানার কারণে। -প্রথম আলো শেয়ার করতে ক্লিক করুন: Tweet