১১ জুলাই ২০১৯ বৃহস্পতিবার ৫:২৮:১৯ অপরাহ্ন চাকরি প্রত্যাশীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ববিতে কর্মশালা

চাকরি প্রত্যাশীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিশেষ এক কর্মশালার আয়োজন করেছে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যারিয়ার ক্লাব। আগামী ১৩ জুলাই ‘বি দ্যা ইউ অফ ইউরসেলফ’ (Be the You of yourself) নামক এ কর্মশালায় বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীসহ বরিশালের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা অংশ নিতে পারবেন। বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বীরশ্রেষ্ঠ সীপাহি মোস্তফা কামাল একাডেমিক ভবনের ৫ম তলায় কীর্তনখোলা হলে এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। কর্মশালায় নিজের ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে মিলিয়ে সঠিক চাকরি নির্বাচন, কিভাবে চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিতে হয়, কিভাবে সোশাল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে চাকরি দাতার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়, চাকরি দাতা এবং চাকরি প্রার্থীর মধ্যে দূরত্ব কিভাবে কমানো যায়, সরাসরি ভাইভা অনুশীলন, ভাইভা কৌশল, চাকরিতে অংশগ্রহণের বাধা ও এসব বাধা থেকে উত্তরণের উপায় নিয়ে আলোচনা করা হবে। সম্পাদনা: বরি/প্রেস/মপ শেয়ার করতে ক্লিক করুন: Tweet