জিয়া নন, বহুদলীয় গণতন্ত্র ফিরিয়ে দেন সায়েম

২০ সেপ্টেম্বর ২০২০ রবিবার ২:০১:১৩ অপরাহ্ন জিয়া নন, বহুদলীয় গণতন্ত্র ফিরিয়ে দেন সায়েম

সোহেল সানিঃ “জিয়ার বহুদলীয় গণতন্ত্রের সুবাদেই আওয়ামী লীগের ফের জন্ম হয়েছে।” বিএনপি প্রায়শঃই এ কথাটি বলে। কারণ “রাজনৈতিক দলবিধি-১৯৭৬।” কিন্তু আওয়ামী লীগ এ প্রশ্নে বরাবরই নীরব! তাহলে কী এ সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত আওয়ামী লীগের হাতে নেই? বিএনপির দাবিটি সঠিক নয়। রাজনৈতিক দলবিধি জারি করা হয় ১৯৭৬ সালের ২৮ জুলাই।আর আওয়ামী লীগ সরকারী স্বীকৃতিলাভ করে ১৯৭৬ সালের ৪ নভেম্বর। যখন রাষ্ট্রপতি এবং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক বিচারপতি এএসএম সায়েম। জেনারেল জিয়া প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হন ১৯৭৬ সালের ৩০ নভেম্বর আর রাষ্ট্রপতি হন ১৯৭৭ সালের ২১ এপ্রিল। বিচারপতি সায়েমের পূর্ববর্তী রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাক ১৯৭৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর বাকশাল আদেশ বাতিল করেন।১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি সাংবিধানিক বিপ্লবে বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপতি হয়ে ২৪ ফেব্রুয়ারি বাকশাল গঠন করেছিলেন। খন্দকার মোশতাক বাকশাল বাতিল করলেও জাতীয় সংসদ টিকিয়ে রাখেন। ১৯৭৭ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী নির্বাচনেরও ঘোষণা দেন। মোশতাক মন্ত্রিসভার সদস্যদের পরামর্শে ও স্পিকার আবদুল মালেক উকিলের সভাপতিত্বেই সংসদ সদস্যদের বৈঠকও করেন বঙ্গভবনে। উপস্থিত ৩/৪জন ছাড়া মোশতাকের কেউ বিরোধিতা করেনি। আওয়ামী লীগ নামেই মোশতাক আত্মপ্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। মোশতাক ২৪ আগস্ট জিয়াকে সেনাপ্রধান করেন। কিন্তু জিয়াকে বন্দী করেন জেনারেল খালেদ। মোশতাক খালেদকে সেনাপ্রধান করতে বাধ্য হন। এ অবস্থায় মোশতাক পাল্টা নেতৃত্বের আশঙ্কায় জাতীয় চার নেতাকে হত্যা করেন। ফলে ঘটে মোশতাকের পতন। খালেদের পছন্দেই বিচারপতি সায়েম রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হন। ৭ নভেম্বর কর্নেল তাহেরের পাল্টা অভ্যুত্থানে জেনারেল খালেদ নিহত হন আর জেনারেল জিয়া স্বপদে বহাল হন। তবে জিয়ার সরাসরি উত্থান ঘটে ধীরেধীরে। রাষ্ট্রপতি ও সামরিক আইন প্রশাসক হিসাবে সায়েমের রাজনৈতিক দলবিধি জারিকালে সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের ন্যায় নৌবাহিনী প্রধান এমএইচ খান ও বিমানবাহিনী প্রধান এমজি তোয়াবও উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ছিলেন। ১৯৭৫ সালের ৬ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি হন সায়েম। ৮ নভেম্বর জাতীয় সংসদ বাতিল করেন। সায়েমের ‘রাজনৈতিক দলবিধি আইন’ জারির নেপথ্যেও ছিল নির্বাচন। সেনাপ্রধান জিয়াই যে তা হতে দেননি, তা রাষ্ট্রপতি সায়েমের বক্তব্য থেকেই খুঁজে নেয়া যায়। সায়েম তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেন,”আমি সরকারের ওপর দ্রুত নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছিলাম। ১৯৭৭ সালের ২১ এপ্রিল আমার বিশেষ সহকারী বিচারপতি সাত্তারের নেতৃত্বে উপদেষ্টা পরিষদের কয়েকজন সদস্য বললো, জিয়ার অধীনে তারা কাজ করতে চান…আমি অপরাহ্ন ২ টা ৭ মিনিটে পদত্যাগ করলাম। বড় দুঃখ নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে পারলাম না। শুধু এই সান্ত্বনাটুকু নিয়ে চলে যাচ্ছি যে, বিশাল ক্যারিশমাটিক ব্যক্তিত্ব শেখ মুজিবুর রহমান, যাঁর নামে শুরু হয়ছিল স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং যাঁর নামে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতা প্রাপ্তির মাধ্যমে তা শেষ হয়, তাঁর হত্যা ও জেল হত্যায় যে ভয়াবহ বিপজ্জনক পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল, তা নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছি বলে আমার ধারণা।” রাষ্ট্রপতি সায়েম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা দিয়ে বলেছিলেন, “জনগণের প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরই তাঁর প্রধান লক্ষ্য।” ২২ মার্চ নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণের খসড়াও তৈরি করা হয়েছিল। ঠিক এই সময় ১৯৭৬ সালের ১৩ নভেম্বর মওলানা ভাসানী বলে বসেন, ‘শতকরা ৯০ ভাগ মানুষ নির্বাচন চায়না।’ সপ্তাহের মুখে ১৭ নভেম্বর ভাসানী ইন্তেকাল করলেও তার সুফল ভোগ করেন জিয়া। তিনি ভাসানীর স্বপ্নপূরণেরও অঙ্গীকার করেন। অথচ, রাষ্ট্রপতি সায়েম আওয়ামী লীগ নেতাদের নিয়ে বঙ্গভবনে। সেখানে সেনাপ্রধানও। বঙ্গবন্ধু সরকারের তথ্যমন্ত্রী মিজানুর রহমান চৌধুরীর ভাষ্যমতে,জেনারেল জিয়া বলেন,” Who is a better Awami League than me? I have transmitted the directives of Bangabandhu from Chittagong Radio Station." জিয়ার বক্তব্যে আওয়ামী লীগের ভেতরেও সেদিন মিশ্রপ্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। কিন্তু অচিরেই জিয়ার আসল রূপ ফুটে ওঠে। যাহোক রাজনৈতিক দলবিধি জারি হলে ২৫ আগস্ট নেতাদের এক বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবনের। অধুনালুপ্ত আওয়ামী লীগের সভাপতি এএইচএম কামরুজ্জামানকে ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর জেলখানায় হত্যা করা হয় অপর জাতীয় তিন নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমেদ ও এম মনসুর আলীর সঙ্গে। সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান ও সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক, প্রভাবশালী নেতা আব্দুস সামাদ আজাদ, এম কোরবান আলী, শেখ আব্দুল আজিজ, আমির হোসেন আমু, তোফায়েল আহমেদসহ অনেকেই জেলে। সিনিয়র সহসভাপতি হিসেবে মহিউদ্দিন আহমেদ আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও মহিলা সম্পাদিকা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। সরকারের কাছে দল হিসাবে অনুমোদনের আবেদন করেন সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী। আইন মন্ত্রণালয় আবেদনপত্রটি দলবিধির ১০ নম্বর ধারা পরিপন্থী বলে নাকচ করে দেয়। "ব্যক্তিপূজা" করা যাবে না, মানে বঙ্গবন্ধুর নাম দলের ইশতেহারে থাকতে পারবে না। ইশতেহার থেকে বঙ্গবন্ধুর নাম বাদ দিতে নতুন করে ইশতেহার ছাপাতে হয় আওয়ামী লীগকে। ফের আবেদনের প্রেক্ষিতে ১৯৭৬ সালের ৪ নভেম্বর আওয়ামী লীগ সরকারি অনুমোদন পায়। নভেম্বরে ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল সফর। সাজেদা চৌধুরী প্রকাশ্যে বঙ্গবন্ধু ও জেল হত্যার বিচার দাবি করেন। সাজেদা চৌধুরী, সালাউদ্দিন ইউসুফ ও মোজাফফর হোসেন পল্টু গ্রেফতার। ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মহিউদ্দিন আহমেদ আত্মগোপনে। নয়া আহবায়ক ফণিভূষণ মজুমদারও দায়িত্ব ছাড়েন। মিজান চৌধুরী ও মোল্লা জালাল উদ্দিন যুগ্ম আহবায়ক।১৯৭৭ সালের ৩ এপ্রিল কাউন্সিলে জোহরা তাজউদ্দীন আহবায়ক। ৭৮ ৩ এপ্রিল কাউন্সিলে মালেক উকিল সভাপতি ও আব্দুর রাজ্জাক সাধারণ সম্পাদক। তারপরও কাটেনা সংকট। ১৯৮১ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি কাউন্সিলে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার হাতে আসে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব। শেখ হাসিনার নেতৃত্বের চারদশকের দুদশক আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায়!! লেখকঃ সিনিয়র সাংবাদিক ও কলামিস্ট।