ইউক্রেনে যুদ্ধে রাশিয়ার সামরিক লক্ষ্য প্রকাশ

অনলাইন ডেস্ক রিপোর্টঃ ইউক্রেনে রাশিয়ার যুদ্ধের লক্ষ্য দোনবাস অঞ্চলসহ দেশটির দক্ষিণ অঞ্চলের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেওয়া। মস্কোর শীর্ষ একজন সামরিক কর্মকর্তা প্রথমবারের মতো ইউক্রেনে রাশিয়ার এই লক্ষ্য প্রকাশ করল। সিএনএনের খবরে বলা হয়েছে, রাশিয়ার অন্যতম শীর্ষ সেনা কর্মকর্তা স্বীকার করেছেন তারা ইউক্রেনে লড়াই করছেন রাশিয়া থেকে ক্রিমিয়া অঞ্চলে স্থল করিডোর নির্মাণের জন্য। ২০১৪ সালে রাশিয়া ক্রিমিয়া অঞ্চল দখল করে নেয়।রাশিয়ার সেন্ট্রাল সামরিক জেলার ভারপ্রাপ্ত কমান্ডার মেজর জেনারেল রুস্তম মিনেকেভের বরাতে রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম তাস সংবাদ প্রকাশ করেছে—ইউক্রেনে দ্বিতীয় পর্বের অভিযান শুরু হয়েছে (মূলত দুইদিন আগে শুরু হয়)। এই অভিযানে রুশ সেনাদের লক্ষ্য দোনবাস এবং দক্ষিণ ইউক্রেনের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। এটা হলে ২০১৪ সালে দখল করা ক্রিমিয়ার সঙ্গে রাশিয়ার সরাসরি স্থল সংযোগ তৈরি হবে। এই রুশ সেনাকর্মকর্তা আরও বলেন, ইউক্রেনের দক্ষিণ অঞ্চল নিয়ন্ত্রণে নিতে পারলে তাদের সেনাবাহিনী মলদোভার রুশপন্থী বিচ্ছিন্ন অঞ্চল ট্রান্সনিস্ট্রিয়ায় প্রবেশ করতে পারবে। এই অঞ্চলে ১৯৯০ সাল থেকে রাশিয়ার একটি সেনা ইউনিট রয়েছে।