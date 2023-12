১৭ December ২০২৩ Sunday ২:৩৩:৫০ PM

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/amdrbari/public_html/wp-content/themes/newsbee/news.php on line 6

বরিশালে পুলিশের বাধায় বাম গণতান্ত্রিক জোটের মিছিল পণ্ড



Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/amdrbari/public_html/wp-content/themes/newsbee/news.php on line 6

নগর প্রতিনিধিঃ নির্বাচন বাতিলের দাবিতে বাম গণতান্ত্রিক জোট কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে বরিশালে বিক্ষোভ মিছিল বের করলে তা পুলিশের বাধায় পণ্ড হয়ে গেছে। আজ রবিবার দুপুর ১২টায় নগরীর অশ্বিনী কুমার টাউন হল সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের হলে তাতে বাধা দেয় পুলিশ।পরে লাইন রোডের মুখে বসে বাম গণতান্ত্রিক জোটের নেতারা বিক্ষোভ সমাবেশ করেন।দেশব্যাপী এক- তরফা নির্বাচন বাতিল, নির্বাচন কমিশন ও ফ্যাসিবাদী সরকারের পদত্যাগের দাবিতে বাম গণতান্ত্রিক জোট বরিশাল জেলা শাখার উদ্যোগে নির্বাচন কমিশন অভিমুখে বিক্ষোভ মিছিলটি অনুষ্ঠিত হয়। সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তারা বলেন, জনগণের টাকায় পরিচালিত পুলিশ বাহিনী জনগণের বিরুদ্ধে গিয়ে আওয়ামী লীগের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করে। জনগণের সভা সমাবেশের অধিকার হরণ করে তারা একতরফা নির্বাচন উঠিয়ে নেওয়ার জন্য সভা সমাবেশে হামলা চালায়। অগণতান্ত্রিক এই নির্বাচনের বিরুদ্ধে বাম জোটের মিছিলে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন দেখে পুলিশ বাম জোটের নেতৃবৃন্দের ওপর হামলা করেছে। সংবিধান স্বীকৃত সভা সমাবেশের অধিকার তারা অস্বীকার করে, আবার সংবিধানের দোহাই দিয়ে নির্বাচনকে জায়েজ করতে চায়। বিক্ষোভ সমাবেশে বাম গণতান্ত্রিক জোটের সমন্বয়ক ও বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ নেতা শাহ আজিজুর রহমান খোকনের সভাপতিত্ব বক্তব্য দেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি বরিশাল জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক দুলাল মজুমদার, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল বাসদ বরিশাল জেলা শাখার সদস্য সচিব ডা. মনীষা চক্রবর্তী, বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ বরিশাল জেলা শাখার সম্পাদক নৃপেন্দ্র নাত্থ বাঢ়ৈ সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট বরিশাল মহানগর শাখার সভাপতি বিজন সিকদার প্রমুখ। সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক শেয়ার করতে ক্লিক করুন: Tweet আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না। (মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)