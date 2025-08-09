Current Bangladesh Time
৯ August ২০২৫
৯ August ২০২৫ Saturday ২:৫১:২৪ PM
দাপুটে শ্রমিক লীগ নেতা ওয়াহেদ বিএনপির বিজয় মিছিলের অগ্রভাগে! ক্ষুব্ধ নেতাকর্মীরা

নগর প্রতিনিধি:

বরিশাল মহানগর শ্রমিক লীগ নেতা প্রতাপশালী নেতা মো. ওয়াহেদ শেখকে জুলাই আন্দোলনের বর্ষপূর্তিতে আয়োজিত বিএনপির বিজয় মিছিলের অগ্রভাগে দেখা গেছে। শহরের ১০ নং ওয়ার্ড বিএনপি নেতা মো. কামরুজ্জামানের নেতৃত্বে ওই মিছিলটি হলেও শ্রমিক লীগ নেতা ওয়াহেদ সামনের সারিতে থাকা নিয়ে নেতাকর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। এবং স্বৈরাচারের দোসরকে নিয়ে মিছিল করায় ওয়ার্ড বিএনপি নেতা কামরুজ্জামানের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাগ্রহণের দাবি জানিয়েছে বরিশাল মহানগরের নেতাকর্মীরা।

একাধিক সূত্রে জানা গেছে, ওয়াহেদ শেখ বরিশাল মহানগর শ্রমিক লীগের আহ্বায়ক পরিমল চন্দ্র দাস এবং বরিশাল মহানগর আওয়ামী লীগের শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক নিরব হোসেন টুটুলের রাজনীতি করতেন। গত ১৬ বছর এই ওয়াহেদের নেতৃত্বে শহরের ১০ নং ওয়ার্ডের কেডিসি এলাকা থেকে সবচে বড় মিছিল বের হতো। এবং তিনি কেডিসি ঘাট এলাকায় রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করে আওয়ামী লীগের শাসনামলে কয়েক কোটি টাকা হাতিয়েছেন, যা দিয়ে শহরের ভাটিখানা এলাকায় একটি বহুতল ভবন করেছেন। এই শ্রমিক লীগ নেতাকে নিয়ে বিজয় মিছিল করে তুমুল বিতর্কের মুখে পড়েছেন বিএনপি নেতা কামরুজ্জামান। 

ওয়ার্ড বিএনপির অধিকাংশ নেতাকর্মীর অভিযোগ, ওয়াহেদ শেখ চিহ্নিত শ্রমিক লীগ নেতা, তিনি আওয়ামী লীগ শাসনামলে বিএনপি এবং শহীদ জিয়ার পরিবার নিয়ে নানা ‘খিস্তিখেউর’ করেছেন। গত বছরের ৫ আগস্টের পরে তার শেল্টারদাতা পরিমাল এবং টুটুল আত্মগোপনে গেলেও তিনি বহাল তবিয়তে আছেন। এবং পূর্বের ন্যায় কেডিসিতে রাম-রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছেন। চিন্তার বিষয় হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে একটি মামলা পর্যন্ত হয়নি। বরং তিনি এখন বিএনপির ঘাড়ে উঠে বসেছেন। 

নামপ্রকাশ না করার শর্তে একাধিক নেতা জানান, ওয়াহেদকে বিএনপি নেতা কামরুজ্জামান আশ্রয়-প্রশ্রয় দিচ্ছেন এবং তাকে নিয়ে বিজয় মিছিল করে বিতর্ক তৈরি করার বিষয়টিও মহানগর বিএনপি নেতাদের অবহিত করা হয়েছে। এখন বিষয়টি পত্রিকার শিরোনাম হওয়ায় শীর্ষ নেতাদেরও চোখ এড়াতে পারে না। 

শ্রমিক লীগ নেতাকে নিয়ে মিছিল করার বিষয়টি নিয়ে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন ১০ নং ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সভাপতি শাহাদাত ইসলাম তোতা। এই বিএনপি নেতা জানান, বিষয়টি তারও নজরে এসেছে এবং ওয়ার্ডের নেতাকর্মীরা অভিযোগ আকারে জানিয়েছেন। পরবর্তীতে ওয়ার্ডের তরফ থেকে বিষয়টি মহানগরের শীর্ষ নেতাদেরও অবহিত করা হয়েছে। 

তবে স্বৈরাচারের দোসর ওয়াহেদকে নিয়ে মিছিল করা কোনো দোষের নয় বলে দাবি করেছেন ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক কামরুজ্জামান। এবং তিনি এ প্রতিবেদকের কাছে প্রশ্ন রাখেন, মহানগরের নেতারাওতো আওয়ামী লীগের অনেককে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিচ্ছেন, সেগুলো লেখেন না কেনো? 

নিজের অপকর্ম আড়াল করতে খোদ মহানগরের শীর্ষ নেতাদের কর্মকান্ড নিয়ে প্রশ্ন তোলা এক ধরনের ধৃষ্টতা বলে মনে করছেন কর্মী-সমর্থকেরা। শ্রমিক লীগ নেতা ওয়াহেদকে সামনের সারিতে রেখে বিজয় মিছিল করার ঘটনায় বিএনপি নেতা কামরুজ্জামানের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থাগ্রহণ করা জরুরি বলে মন্তব্য পাওয়া গেছে। 

এই বিষয়ে বরিশাল মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক মনিরুজ্জামান ফারুকের ভাষ্য হচ্ছে, বিষয়টি সম্পর্কে তিনি অবগত নন। তবে এই ধরনের অভিযোগ আসলে এবং এর প্রমাণ পাওয়া গেলে অবশ্যই ব্যবস্থাগ্রহণ করা হবে।’

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
