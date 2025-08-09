১৫ দিনের শিশুকে জিম্মি করে ডাকাতি, নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকার লুট
দশমিনা ((পটুয়াখালী) প্রতিনিধি:
পটুয়াখালীর দশমিনা উপজেলায় এক গৃহে প্রবেশ করে ১৫ দিনের নবজাতককে জিম্মি করে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। শনিবার (৯ আগস্ট) দিবাগত রাত ২টা থেকে আড়াইটার মধ্যে উপজেলার বেতাগী সানকিপুর ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বড়গোপালদী গ্রামের আবুল হোসেন পঞ্চাইতের বসতবাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাতে ৪-৫ জন ডাকাত পাটাতনের সামনের হাওয়াবাড়ান্দা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করে নিচে নেমে সামনের দরজা খুলে দেয়। পরে আরও ১০-১৫ জন মুখোশধারী ডাকাত ঘরে ঢুকে প্রথমে শাইরুল হোসেনের কক্ষে, এরপর আবুল হোসেনের কক্ষে প্রবেশ করে তাদের হাত-পা বেঁধে ফেলে। এ সময় শাইরুলের ১৫ দিনের শিশুকে তুলে মাথার উপরে ধরে ডাকাতরা হুমকি দিয়ে বলে, “বৃহস্পতিবার ব্যাংক থেকে আনা ৯ লাখ টাকা ও ঘরের সব স্বর্ণালংকার বের কর, না হলে শিশুকে মেরে ফেলবো।”
শিশুর জীবন রক্ষায় শাইরুল আলমারির চাবি ডাকাতদের হাতে তুলে দেন। ডাকাতরা নগদ ৯ লাখ টাকা, ৬ ভরি স্বর্ণালংকার লুট করে এবং ঘরের আসবাবপত্রসহ বিভিন্ন মালামাল ভাঙচুর করে পালিয়ে যায়। ঘটনার সময় তাদের মুখে মাস্ক, গায়ে কালো গেঞ্জি, পরনে শর্ট প্যান্ট এবং হাঁটু পর্যন্ত কালো মোজা ছিলো। সকলের হাতে দেশীয় অস্ত্র ছিল।
শাইরুল হোসেন বলেন, “দশমিনা উপজেলা সৃষ্টির ইতিহাসে আমাদের মতো সম্মানিত পরিবারের সাথে এমন ঘটনা এই প্রথম। আমাকে ও আমার অসুস্থ বাবাকে বেধড়ক মারধর করা হয়। শিশুকে মেঝেতে ফেলে রেখে তারা চলে যায়।”
স্থানীয় বাসিন্দা মাসুদুর রহমান বলেন, “উপজেলায় এক সপ্তাহের মধ্যে একাধিক ডাকাতি হয়েছে। গত কয়েক মাসে অজ্ঞাত চক্রের উৎপাত বেড়েই চলেছে। এতে অনেক পরিবার নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে টহল ও সতর্কতা বাড়াতে হবে, না হলে পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে পারে।”
দশমিনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মাদ আবদুল আলীম বলেন, “ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এবং বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেছে। পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।”
