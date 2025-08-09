আগামী নির্বাচনে জনগণ বিএনপিকেই নির্বাচিত করবে : রহমাতুল্লাহ
নিজস্ব প্রতিনিধি:
গণতন্ত্রের শত্রুদের প্রতিহত করে আগামী নির্বাচনে জনগণ বিএনপিকেই নির্বাচিত করবে বলে দাবি করেছেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য আবু নাসের মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ।
শুক্রবার (৮ আগস্ট) বরিশাল সদর উপজেলার চরমোনাই ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ড বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি প্রয়াত মো. জাকির হোসেন স্বপনের রুহের মাগফিরাত কামনায় শোকসভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ দাবি করেন তিনি।
রহমাতুল্লাহ বলেন, ‘নির্বাচন বানচালের অপচেষ্টাকারীরা গণতন্ত্রের শত্রু। বিগত ১৬ বছর মানুষ ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেনি। দেশে গণতন্ত্র ছিল না। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও সঠিক ভোটাধিকার প্রয়োগে আমাদের যে লড়াই, সেই লড়াইয়ের ফসল পূর্ণতা পাওয়ার এখন ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। আমরা লড়াই করেছিলাম একটা স্বৈরাচারী শাসক, যারা ফ্যাসিবাদে পরিণত হয়েছিল, তাদের পতনের জন্য। আমরা আন্দোলন করেছিলাম তাদের পতনের পর একটা নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে, এ লক্ষ্যে। নানাভাবে এই প্রয়াসকে বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহর অশেষ রহমতে আমরা জুলাই-আগস্টে অসংখ্য ছাত্র, অসংখ্য শ্রমজীবী ও সাধারণ মানুষ, মা-বোন, সন্তানরা জীবন দিয়ে ফ্যাসিবাদের পতন ঘটিয়েছে।’
তিনি বলেন, ‘বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত রাষ্ট্রকাঠামো মেরামতের ৩১ দফা বাস্তবায়ন করতে পারলে বাংলাদেশ হবে সুখী-সমৃদ্ধ একটি দেশ। দলকে আরও সুসংগঠিত করে বিশ্ব পরিমণ্ডলে দেশের ভাবমূর্তি উন্নয়নে বিএনপির বিকল্প কেউ নেই। এজন্য আগামী নির্বাচনে জনগণ তাদের ভোটের মাধ্যমে বিএনপিকেই নির্বাচিত করবে।’
ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ড বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি মাস্টার জালাল আহমেদের সভাপতিত্বে এ সময় সদস্যসচিব মো. রফিকুল ইসলাম, জেলা ছাত্রদলের সহসভাপতি তারেক আহমাদ সুমনসহ বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
