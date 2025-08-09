Current Bangladesh Time
Saturday August ৯, ২০২৫ ৬:১৬ PM
Barisal News
Latest News
Home » বরিশাল » বরিশাল সদর » স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা সাজ্জাদের মুক্তির দাবিতে বরিশালে মানববন্ধন
৯ August ২০২৫ Saturday ৫:৪৯:৩৩ PM
Print this E-mail this

স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা সাজ্জাদের মুক্তির দাবিতে বরিশালে মানববন্ধন

নগর প্রতিনিধি:

বরিশাল জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক শেখ শহিদুল ইসলাম সাজ্জাদকে মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলক মামলায় গত বৃহস্পতিবার জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনার প্রতিবাদে এবং তার নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে বরিশাল সদর উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের উদ্যোগে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার (৯ আগস্ট) সকাল ১১টায় নগরের অশ্বিনী কুমার টাউন হলের সামনে এই মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়। মানববন্ধনে বক্তারা অভিযোগ করেন, আওয়ামী লীগের দোসর মামুন হাওলাদার রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অংশ হিসেবে সাজ্জাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলক মামলা দায়ের করেছেন। তারা অবিলম্বে মামলা প্রত্যাহার ও শেখ শহিদুল ইসলাম সাজ্জাদের মুক্তি দাবি করেন।

মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন- স্বেচ্ছাসেবক দলের বরিশাল সদর উপজেলার আহ্বায়ক নিসার উদ্দিন জাফর, সদস্য সচিব শামসুল কবির ফরাত, বরিশাল মহানগর ছাত্রদলের সহ-সভাপতি রাজু খন্দকার, এম এ মাসুদ, বরিশাল সদর উপজেলা বিএনপির সদস্য রবিউল ইসলাম সোহাগ,
চরবাড়িয়া ইউনিয়ন যুবদলের আহ্বায়ক বশির আহমেদ, যুগ্ম আহ্বায়ক আলামিন, চরবাড়িয়া ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. মনিম, চরবাড়িয়া ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম সোহাগ, সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম সজল, যুগ্ম সম্পাদক মো. জিহান ইসলাম রাজিব, সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম সজিব, জিয়ামঞ্চের বরিশাল সদর উপজেলার সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক জয়নাল আবেদীন জীবন, বরিশাল সদর উপজেলার মহিলা দলের সাংগঠনিক সম্পাদক জয়নব বেগম সহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেত্রীবৃন্দ।

বক্তারা দাবি করেন, আওয়ামী লীগের দোসর মামুন হাওলাদারের মিথ্যা মামলায় সাজ্জাদকে কারাগারে রেখে রাজনৈতিকভাবে হেয় করার চেষ্টা চলছে, যা গণতন্ত্র ও ন্যায়ের জন্য হুমকি। তারা আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
