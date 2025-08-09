Current Bangladesh Time
Sunday August ১০, ২০২৫ ৬:১৫ AM
Barisal News
Latest News
Home » বরিশাল » বরিশাল সদর » বরিশালে যুবকের রহস্যজনক মৃত্যু, পিতার দাবি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড
৯ August ২০২৫ Saturday ৯:৫১:২৯ PM
Print this E-mail this

বরিশালে যুবকের রহস্যজনক মৃত্যু, পিতার দাবি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড

নগর প্রতিনিধি:

বরিশাল নথুল্লাবাদ এলাকায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনা রহস্যজনক বলে দাবি করেছেন নিহত যুবক হ্রদয় হাওলাদারের পরিবার। নিহতের পিতা মোঃ সালাম হাওলাদার অভিযোগ করেছে দীর্ঘদিনের শত্রুতার জেরে পরিকল্পিতভাবে তার ছেলেকে হত্যা করা হয়েছে এবং এটিকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট দুর্ঘটনা হিসেবে সাজানো হয়েছে।

শনিবার (৯ আগস্ট) বরিশাল প্রেসক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ অভিযোগ করেন। লিখিত বক্তব্যে সালাম হাওলাদার বলেন, তার ছেলে হ্রদয় হাওলাদার (২৭) ইফাত সেবা ছোট লোকাল বাসে কন্ট্রাক্টর হিসেবে কাজ করতেন। 

গত ৬ জুলাই ২০২৫ তারিখে ছোট ছেলে অন্তর হাওলাদারের মাধ্যমে খবর পান, নথুল্লাবাদ এলাকায় বিদ্যুৎ খামের সাথে বাস ধাক্কা দিলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে হ্রদয় মারা গেছেন। কিন্তু ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায় লাশ গাড়ির ভেতরে নয়, বরং গাড়ি থেকে তিন-চার ফুট দূরে পড়ে আছে।

তিনি আরও জানান, দুর্ঘটনার পর তার ছোট ভাই ঘটনাস্থলে গেলেও ততক্ষণে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠায়। মর্গে গিয়ে দেখা যায়, হ্রদয়ের ডান চোখের নিচে, গালে এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। যা স্বাভাবিক দুর্ঘটনার সাথে মেলে না।

সালাম হাওলাদারের দাবি, একই এলাকার দেবা দাস ও সঞ্জীব দাস গং-এর সাথে তাদের জমি নিয়ে দীর্ঘদিনের বিরোধ ছিল। দেবা দাস এলাকায় চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী এবং ২০১৬ সালের নথুল্লাবাদ সেবা গাড়ি গণধর্ষণ মামলার প্রধান আসামি। 

এছাড়া, দেবা দাস তার ছেলের স্ত্রী কুলসুম বেগমকে বিভিন্ন সময়ে কুপ্রস্তাব ও হুমকি দিয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। তিনি জানান, এ ঘটনায় ৪ আগস্ট ২০২৫ তারিখে বরিশাল বিজ্ঞ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আমলী আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে (মামলা নং—৩৭১/২০২৫, এয়ারপোর্ট থানা)।

সংবাদ সম্মেলনে নিহতের পিতা চার দফা দাবি জানান—

১. ঘটনার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত।

২. প্রকৃত হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি।

৩. পরিবারকে নিরাপত্তা প্রদান।

৪. বিদ্যুৎস্পৃষ্ট দুর্ঘটনার নামে হত্যাকাণ্ড আড়াল বন্ধ করা।

শেষে তিনি বলেন, “আমি আমার সন্তানের ন্যায়বিচার চাই। সরকারের কাছে অনুরোধ করছি—দোষীদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে যেন আর কোনো পিতা-মাতাকে এমন কষ্ট সহ্য করতে না হয়।”

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
শেয়ার করতে ক্লিক করুন:

আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
বরিশালে ছাত্র-জনতার পাল্টা অবরোধ বাসশ্রমিকদের
রোববার খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করবে ইসি
জাপার চেয়ারম্যান আনিসুল ও মহাসচিব রুহুল আমীন নির্বাচিত
ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক অবরোধ, ৬ জেলার যান চলাচল বন্ধ
ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক অবরোধ।ভোগান্তিতে দুরপাল্লার যাত্রীরা

সাম্প্রতিক সংবাদসমূহ

Recent: Mayor Hiron Barisal
Recent: Barisal B M College
Recent: Tender Terror
Kuakata News

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত
আমাদের বরিশাল ২০০৬-২০২০

প্রকাশক ও নির্বাহী সম্পাদক: মোয়াজ্জেম হোসেন চুন্নু, সম্পাদক: রাহাত খান
৪৬১ আগরপুর রোড (নীচ তলা), বরিশাল-৮২০০।
ফোন : ০৪৩১-৬৪৫৪৪, ই-মেইল: hello@amaderbarisal.com

 
 
 