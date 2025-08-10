Home » বরিশাল » বরিশাল সদর » দুধ এখনো আমদানি করতে হয়, এটা খুব দুঃখজনক: মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ উপদেষ্টা
১০ August ২০২৫ Sunday ৭:২৯:২৩ PM
দুধ এখনো আমদানি করতে হয়, এটা খুব দুঃখজনক: মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ উপদেষ্টা
নগর প্রতিনিধি:
দুধ উৎপাদনে বাংলাদেশের ঘাটতির কথা জানিয়ে মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেছেন, দুধ এখনো আমদানি করতে হয়, যেটা খুব দুঃখজনক।
রোববার (১০ আগস্ট) সকালে প্রাণিসম্পদ ও দুগ্ধ উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) বরিশাল বিভাগীয় অগ্রগতি পর্যালোচনা কর্মশালায় তিনি এ কথা বলেন।
মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ উপদেষ্টা বলেন, দুধ আমদানির কোনো কারণ নেই, কোনো যৌক্তিকতা দেখি না। যথেষ্ট উদ্যোগ নিলে, বিনিয়োগ করলে, বেসরকারি সংগঠনগুলো এগিয়ে এলে এবং সরকার সহযোগিতা করলে আমরা নিজেরাই উৎপাদন বাড়াতে পারব।
তিনি বলেন, প্রাণিসম্পদ ও দুগ্ধ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে আগামীতে দুধ ও মাংস উৎপাদন অনেক বাড়াবে। উৎপাদন বাড়লে দেশে প্রাণিজ আমিষের যে ঘাটতি আছে, তা পূরণ করা সম্ভব হবে।
উপদেষ্টা বলেন, নিরাপদ খাদ্য ও নিরাপদ আমিষের যোগান আমাদের নিশ্চিত করতেই হবে। এটি করলে আমরা বাংলাদেশে শুধু খাদ্য সমস্যা নয়, স্বাস্থ্য সমস্যাও দূর করতে পারব।
প্রাণিসম্পদ ও দুগ্ধ উন্নয়ন প্রকল্প, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর আয়োজিত কর্মশালায় জেলা ও বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তরের কর্মকর্তা এবং বরিশাল বিভাগের সব কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।
