Current Bangladesh Time
Sunday August ১০, ২০২৫ ৯:৫৮ PM
Barisal News
Latest News
Home » বরিশাল » বরিশাল সদর » দুধ এখনো আমদানি করতে হয়, এটা খুব দুঃখজনক: মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ উপদেষ্টা 
১০ August ২০২৫ Sunday ৭:২৯:২৩ PM
Print this E-mail this

দুধ এখনো আমদানি করতে হয়, এটা খুব দুঃখজনক: মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ উপদেষ্টা 

নগর প্রতিনিধি:

দুধ উৎপাদনে বাংলাদেশের ঘাটতির কথা জানিয়ে মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেছেন, দুধ এখনো আমদানি করতে হয়, যেটা খুব দুঃখজনক। 

রোববার (১০ আগস্ট) সকালে প্রাণিসম্পদ ও দুগ্ধ উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) বরিশাল বিভাগীয় অগ্রগতি পর্যালোচনা কর্মশালায় তিনি এ কথা বলেন। 

মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ উপদেষ্টা বলেন, দুধ আমদানির কোনো কারণ নেই, কোনো যৌক্তিকতা দেখি না। যথেষ্ট উদ্যোগ নিলে, বিনিয়োগ করলে, বেসরকারি সংগঠনগুলো এগিয়ে এলে এবং সরকার সহযোগিতা করলে আমরা নিজেরাই উৎপাদন বাড়াতে পারব। 

তিনি বলেন, প্রাণিসম্পদ ও দুগ্ধ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে আগামীতে দুধ ও মাংস উৎপাদন অনেক বাড়াবে। উৎপাদন বাড়লে দেশে প্রাণিজ আমিষের যে ঘাটতি আছে, তা পূরণ করা সম্ভব হবে। 

উপদেষ্টা বলেন, নিরাপদ খাদ্য ও নিরাপদ আমিষের যোগান আমাদের নিশ্চিত করতেই হবে। এটি করলে আমরা বাংলাদেশে শুধু খাদ্য সমস্যা নয়, স্বাস্থ্য সমস্যাও দূর করতে পারব। 

প্রাণিসম্পদ ও দুগ্ধ উন্নয়ন প্রকল্প, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর আয়োজিত কর্মশালায় জেলা ও বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তরের কর্মকর্তা এবং বরিশাল বিভাগের সব কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
শেয়ার করতে ক্লিক করুন:

আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
তিন দাবিতে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক অবরোধ শিক্ষার্থীদের, ভোগান্তিতে জনগণ
খানাখন্দে বেহাল দপদপিয়া সেতু, প্রতিদিনই ঘটছে দুর্ঘটনা
বরিশালে ছাত্র-জনতার পাল্টা অবরোধ বাসশ্রমিকদের
রোববার খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করবে ইসি
জাপার চেয়ারম্যান আনিসুল ও মহাসচিব রুহুল আমীন নির্বাচিত

সাম্প্রতিক সংবাদসমূহ

Recent: Mayor Hiron Barisal
Recent: Barisal B M College
Recent: Tender Terror
Kuakata News

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত
আমাদের বরিশাল ২০০৬-২০২০

প্রকাশক ও নির্বাহী সম্পাদক: মোয়াজ্জেম হোসেন চুন্নু, সম্পাদক: রাহাত খান
৪৬১ আগরপুর রোড (নীচ তলা), বরিশাল-৮২০০।
ফোন : ০৪৩১-৬৪৫৪৪, ই-মেইল: hello@amaderbarisal.com

 
 
 