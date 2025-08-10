Current Bangladesh Time
Home » পটুয়াখালী » পটুয়াখালী সদর » পটুয়াখালীতে মাদক ও অস্ত্রসহ যুবক আটক
১০ August ২০২৫ Sunday ৭:২৫:৫৬ PM
পটুয়াখালীতে মাদক ও অস্ত্রসহ যুবক আটক

পটুয়াখালী প্রতিনিধি:

পটুয়াখালীতে সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ অভিযানে গাঁজা, মাদক মাপার যন্ত্র এবং একটি ইয়ার গানসহ এক যুবককে আটক করা হয়েছে।

শুক্রবার (৯ আগস্ট) সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত পটুয়াখালী শিশু একাডেমি আর্মি ক্যাম্পের ক্যাপ্টেন আকিব জাভেদের নেতৃত্বে ‘ইন এইড টু সিভিল পাওয়ার’ দায়িত্বে থাকা ৪৪ বীরের সেনা সদস্য এবং পটুয়াখালী সদর থানা পুলিশের একটি দল এ অভিযান পরিচালনা করে।

অভিযান দল সদর থানার ২নং বাঁধঘাট বড়বাড়ি এলাকা থেকে ১০৭ গ্রাম গাঁজা, একটি গাঁজা মাপার মেশিন, এবং একটি পয়েন্ট টু টু মিলিমিটার ইয়ার গান উদ্ধার করে। এ সময় রাকিব (২৪) নামে এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়।

পরে আটককৃতকে পটুয়াখালী সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়। 

পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মাদক ও অস্ত্র আইনে মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
