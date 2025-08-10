Current Bangladesh Time
Sunday August ১০, ২০২৫ ৯:৫৮ PM
Barisal News
Latest News
Home » বরিশাল » বরিশাল সদর » বিএম কলেজ এলাকায় এক কিলোমিটারে ১৬টি স্পিড ব্রেকার !
১০ August ২০২৫ Sunday ৭:৩৫:৫০ PM
Print this E-mail this

বিএম কলেজ এলাকায় এক কিলোমিটারে ১৬টি স্পিড ব্রেকার !

নিজস্ব প্রতিনিধি:

বরিশাল শহরের বি এম কলেজ সংলগ্ন সড়কে মাত্র অল্প দূরত্বে ১৬টি স্পিড ব্রেকার নির্মাণ করায় চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন স্থানীয় জনসাধারণ ও যাতায়াতকারীরা।
নতুন বাজার পার হলেই বনমালী ছাত্রী হোস্টেলের সামনে উঁচু দুটি স্পিড ব্রেকার এবং অল্প পরেই বি এম কলেজ প্রথম গেট থেকে মসজিদ গেট পার হয়ে বৈদ্যপাড়ার মুখ পর্যন্ত রয়েছে আরও ১৪টি স্পিড ব্রেকার। স্থানীয়রা অভিযোগ করেছেন, এসব উঁচু স্পিড ব্রেকারের কারণে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটছে। বিশেষ করে অসুস্থ ও বয়স্ক ব্যক্তি, গর্ভবতী নারী এবং শিশুদের চলাচলে দুর্ভোগ চরমে উঠেছে।
সিএনজি, অটোরিকশা ও রিকশা চালকেরা জানিয়েছেন, স্পিড ব্রেকারের কারণে জ্বালানি খরচ বেড়ে যাচ্ছে, যাতায়াতের সময় বেশি লাগছে, গাড়ির যন্ত্রাংশের ক্ষতি হচ্ছে এবং শরীরে ব্যথা অনুভূত হচ্ছে।
দ্রুত এসব স্পিড ব্রেকার অপসারণের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।
এ বিষয়ে বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের সিইও রেজাউল বারি জানান, “ভোগান্তির শিকার অনেকে ইতিমধ্যে অভিযোগ জানিয়েছেন। আমরা ছাত্র প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করে দ্রুত সমাধানের চেষ্টা করবো।”

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
শেয়ার করতে ক্লিক করুন:

আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
তিন দাবিতে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক অবরোধ শিক্ষার্থীদের, ভোগান্তিতে জনগণ
খানাখন্দে বেহাল দপদপিয়া সেতু, প্রতিদিনই ঘটছে দুর্ঘটনা
বরিশালে ছাত্র-জনতার পাল্টা অবরোধ বাসশ্রমিকদের
রোববার খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করবে ইসি
জাপার চেয়ারম্যান আনিসুল ও মহাসচিব রুহুল আমীন নির্বাচিত

সাম্প্রতিক সংবাদসমূহ

Recent: Mayor Hiron Barisal
Recent: Barisal B M College
Recent: Tender Terror
Kuakata News

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত
আমাদের বরিশাল ২০০৬-২০২০

প্রকাশক ও নির্বাহী সম্পাদক: মোয়াজ্জেম হোসেন চুন্নু, সম্পাদক: রাহাত খান
৪৬১ আগরপুর রোড (নীচ তলা), বরিশাল-৮২০০।
ফোন : ০৪৩১-৬৪৫৪৪, ই-মেইল: hello@amaderbarisal.com

 
 
 