বিএম কলেজ এলাকায় এক কিলোমিটারে ১৬টি স্পিড ব্রেকার !
নিজস্ব প্রতিনিধি:
বরিশাল শহরের বি এম কলেজ সংলগ্ন সড়কে মাত্র অল্প দূরত্বে ১৬টি স্পিড ব্রেকার নির্মাণ করায় চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন স্থানীয় জনসাধারণ ও যাতায়াতকারীরা। নতুন বাজার পার হলেই বনমালী ছাত্রী হোস্টেলের সামনে উঁচু দুটি স্পিড ব্রেকার এবং অল্প পরেই বি এম কলেজ প্রথম গেট থেকে মসজিদ গেট পার হয়ে বৈদ্যপাড়ার মুখ পর্যন্ত রয়েছে আরও ১৪টি স্পিড ব্রেকার। স্থানীয়রা অভিযোগ করেছেন, এসব উঁচু স্পিড ব্রেকারের কারণে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটছে। বিশেষ করে অসুস্থ ও বয়স্ক ব্যক্তি, গর্ভবতী নারী এবং শিশুদের চলাচলে দুর্ভোগ চরমে উঠেছে। সিএনজি, অটোরিকশা ও রিকশা চালকেরা জানিয়েছেন, স্পিড ব্রেকারের কারণে জ্বালানি খরচ বেড়ে যাচ্ছে, যাতায়াতের সময় বেশি লাগছে, গাড়ির যন্ত্রাংশের ক্ষতি হচ্ছে এবং শরীরে ব্যথা অনুভূত হচ্ছে। দ্রুত এসব স্পিড ব্রেকার অপসারণের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। এ বিষয়ে বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের সিইও রেজাউল বারি জানান, “ভোগান্তির শিকার অনেকে ইতিমধ্যে অভিযোগ জানিয়েছেন। আমরা ছাত্র প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করে দ্রুত সমাধানের চেষ্টা করবো।”
