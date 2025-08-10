ঝালকাঠিতে মাদক সেবনের অপরাধে ৪ জনের ১ বছরের কারাদণ্ড
ঝালকাঠি প্রতিনিধি:
ঝালকাঠিতে মাদক সেবনের অপরাধে ৪ জনকে এক বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমান আদালত।
রবিবার (১০ আগস্ট) বিকেল সাড়ে ৩ টার দিকে শহরের থানা রোডের বিসমিল্লাহ হাউস ভবনে একটি কক্ষ থেকে তাদের আটক করে ঝালকাঠি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর পরে ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে তাদের ১ বছরের কারাদণ্ড দেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফারহানা ইয়াসমিন।
কারাদণ্ড প্রাপ্তরা হলেন,সদর উপজেলার পোনাবালিয়া ইউনিয়নের কিস্তাকাঠি এলাকার মৃত তৈয়ব আলী খানের ছেলে হাকিম (৩২), শহরের বাকলাই সড়কের আঃ খালেক মোল্লার ছেলে মনির হোসেন (৪৫), দিয়াকুল এলাকার মাসুম হাওলাদারের ছেলে সাগর (৩২) ও কিস্তাকাঠি এলাকার মৃত আনসার আলী হাওলাদারের ছেলে হুমায়ন হাওলাদার (৪০)।
ঝালকাঠি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, বিকেলে অভিযান চালিয়ে চারজকে আটক করা হয়।এসময় ১০০ গ্রাম বিদেশি মদ, ৪ পিস ইয়াবা ও ৪০ গ্রাম শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়।
পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাদের ১ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফারহানা ইয়াসমিন বলেন, মাদকসেবনের অপরাধে ৪ জনকে ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে ১ বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ২হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
