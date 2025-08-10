Current Bangladesh Time
পটুয়াখালীতে সাংবাদিককে বিএনপি নেত্রীর হুমকি, ভিডিও ভাইরাল
১০ August ২০২৫ Sunday
পটুয়াখালীতে সাংবাদিককে বিএনপি নেত্রীর হুমকি, ভিডিও ভাইরাল

পটুয়াখালী প্রতিনিধি:

পটুয়াখালীতে এশিয়ান টেলিভিশনের জেলা প্রতিনিধি রাকিবুল হাসান তনুকে অকথ্য ভাষায় গালমন্দ করা ও হুমকি দেয়ার অভিযোগ উঠেছে বিএনপি নেত্রীর বিরুদ্ধে।

পটুয়াখালী জেলা বিএনপির মহিলা দলের সভাপতি আফরোজা সীমার গালমন্দ ও হুমকি দেয়ার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

সাংবাদিক রাকিবুল হাসান তনুর অভিযোগ, শহরের একটি ছেলের বাসায় এক তরুণী অবস্থান নিলে তিনি তরুণীর বাবাকে ফোন করে বিষয়টি জানতে চান। এঘটনায় কেউ অভিযুক্ত নারী নেত্রীর কাছে বিচার দিলে তিনি ক্ষিপ্ত হয়। আমাকে দেখেই খুবই নোংরা ভাষায় গালমন্দ করে এবং বেঁধে পেটানোর হুমকি দেন। 

পটুয়াখালী জেলা মহিলা বিএনপির সভাপতি আফরোজা সীমা বলেন, সে সম্পর্কে আমার নাতিজামাই। পারিবারিক একটি ইস্যুতে ওসব কথা হয়েছে৷ এখানে অন্য কোন বিষয় নেই বলে দাবি করেন তিনি।

তবে, পারিবারিক কোনো সম্পর্ক নেই বলেও জানায় সাংবাদিক রাকিবুল হাসান তনু।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
