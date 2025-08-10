দুমকিতে শ্রমিকদল নেতাকে অব্যাহতি

পটুয়াখালীর দুমকিতে শৃঙ্খলাভঙ্গ ও নানা অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে জাতীয়তাবাদী শ্রমিকদলের মুরাদিয়া ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি মো. শাহিন আলম (ফোরকান) কে দলীয় সকল পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।
রবিবার দুপুরে পটুয়াখালী জেলা জাতীয়তাবাদী শ্রমিকদলের সহ-প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মো. শফিকুল ইসলাম শিপন স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ ঘোষণা দেওয়া হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ এবং নীতি-আদর্শ পরিপন্থী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে জেলা শ্রমিকদল সভাপতি জাহিদুর রহমান খান বাবু ও সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান মনিরের নির্দেশে তাকে ইউনিয়ন সভাপতিসহ দলীয় সব পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শাহিন আলম (ফোরকান) দীর্ঘদিন ধরে দলীয় প্রভাব খাটিয়ে এলাকায় চাঁদাবাজি, দালালি, জমি দখলসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে।
আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
চড়া দামে ইলিশের স্বাদ ভুলতে বসেছে মানুষ
তিন দাবিতে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক অবরোধ শিক্ষার্থীদের, ভোগান্তিতে জনগণ