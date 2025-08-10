বরিশালে স্বাস্থ্যখাত সংস্কার আন্দোলনকারীদের দুই গ্রুপের সংঘর্ষ
অনলাইন নিউজ ডেস্ক:
বরিশাল সরকারি ব্রজমোহন (বিএম) কলেজে স্বাস্থ্যখাত সংস্কার দাবিতে আন্দোলনকারী দুই গ্রুপের মধ্যে হামলা-পাল্টা হামলা ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। রোববার (১০ আগস্ট) রাত ১০টার দিকে সংঘটিত এ ঘটনায় মহিউদ্দিন রনিসহ উভয় পক্ষের বেশ কয়েকজন আহত হন। এর মধ্যে পাঁচজনকে শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতদের মধ্যে মোস্তাফিজুর রহমান, রাফি, সিফাত ও সুহানের নাম জানা গেছে।
পুলিশ, প্রত্যক্ষদর্শী ও আহত সূত্রে জানা যায়, রোববার বিকেলে নগরীর নথুল্লাবাদ এলাকায় স্বাস্থ্যখাত সংস্কার আন্দোলনের ১৪তম দিনে দুই গ্রুপের মধ্যে সিনিয়র-জুনিয়র এবং ধূমপান করা নিয়ে সংঘর্ষ হয়। সেনাবাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনলেও দুই গ্রুপের মধ্যে উত্তেজনা রয়ে যায়।
পরবর্তীতে চলমান আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বিবেচনায় রাতে বিএম কলেজ ক্যাম্পাসে সমঝোতা বৈঠকের আয়োজন করা হয়। কিন্তু বৈঠক চলাকালে হাতাহাতি থেকে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে রূপ নেয় পরিস্থিতি।
আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী মহিউদ্দিন রনি অভিযোগ করেন, স্বাস্থ্যখাত সংস্কারের দাবিতে চলমান আন্দোলন বানচাল করার জন্যই তাদের ওপর হামলা চালানো হয়েছে। অন্যদিকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন বরিশাল জেলার সাবেক আহ্বায়ক সাব্বির হোসেন জানান, নথুল্লাবাদের মারামারির ঘটনাকে কেন্দ্র করেই বিএম কলেজে সংঘর্ষ হয়, যা মূলত সিনিয়র-জুনিয়র বিরোধ থেকে সৃষ্টি হয়েছে।
শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ কে এম মশিউল মুনীর জানান, হাসপাতালে ভর্তি পাঁচজনের কেউ আশঙ্কাজনক অবস্থায় নেই।
কোতোয়ালি মডেল থানার ওসি মিজানুর রহমান বলেন, ‘ঘটনাটি বিএম কলেজ ক্যাম্পাসের মধ্যে ঘটেছে। অনুমতি না থাকায় পুলিশ ক্যাম্পাসে প্রবেশ করেনি, তবে হাসপাতালে এবং ক্যাম্পাস এলাকায় খোঁজখবর রাখা হচ্ছে।’
বিএম কলেজ অধ্যক্ষ ড. তাজুল ইসলামকে একাধিকবার ফোন করলেও তিনি সাড়া দেননি।
