পটুয়াখালী » সাংবাদিক তুহিন হত্যাকারীদের ফাঁসির দাবিতে কুয়াকাটায় মানববন্ধন
১১ August ২০২৫ Monday ৩:৫০:৩৩ PM
সাংবাদিক তুহিন হত্যাকারীদের ফাঁসির দাবিতে কুয়াকাটায় মানববন্ধন

কলাপাড়া ((পটুয়াখালী) প্রতিনিধি:

পটুয়াখালীর কুয়াকাটায় দৈনিক প্রতিদিনের কাগজের স্টাফ রিপোর্টার গাজীপুরের সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন ও সারা দেশে সাংবাদিক হত্যা, মামলা হামলাসহ সাংবাদিক নির্যাতনের প্রতিবাদ জানিয়ে মানববন্ধন ও সভা করেছে কুয়াকাটা প্রেসক্লাব সদস্যরা। ১১ আগস্ট (সোমবার) বেলা ১১ টায় এ কর্মসূচি পালন করা হয়।

কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রেসক্লাবের সামনের সড়কে দাড়িয়ে ঘণ্টাব্যাপী মানববন্ধন করেন সাংবাদিকরা। পরে কুয়াকাটা প্রেসক্লাবে এক সভায় মিলিত হয়।

প্রেসক্লাব সভাপতি রুমান ইমতিয়াজ তুষার এর সভাপতিত্বে সভায় সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন হত্যার আসামীদের দ্রুত সময়ের মধ্যে ফাঁসি কার্যকর দাবি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন, বাংলাদেশ মফস্বল সাংবাদিক ইউনিয়ন পটুয়াখালী জেলা সভাপতি মো: মিজানুর রহমান, কুয়াকাটা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি আনোয়ার হোসেন আনু, অতিথি সাংবাদিক ও বাউফল প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি হারুন অর রশীদ, কুয়াকাটা প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও কুয়াকাটা টেলিভিশন সাংবাদিক ফোরামের সভাপতি কাজী সাঈদ প্রমুখ। সভার  সঞ্চালনা করেন প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক হোসাইন আমির।

সভায় সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ বলেন, সাংবাদিকরা রাস্টের চতুর্থ স্তম্ভ হলেও তাদের সেই মর্যাদা দেয়া হচ্ছে না। সেই সাংবাদিকদের সুরক্ষায় সরকারের ভূমিকা প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছে। সরকারের আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যর্থতার কারণে আজ সারা দেশের সাংবাদিকরা হত্যা, নির্যাতন, হামলা মামলার শিকার হচ্ছে। অবিলম্বে সরকারকে সাংবাদিক সুরক্ষায় পদক্ষেপ নেয়াসহ সুরক্ষা আইন প্রনয়ন ও তার বাস্তবায়নের দাবি জানান সাংবাদিকরা।

এ সময় সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ সারা দেশের সাংবাদিকদের মতবেত ভূলে গিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে  সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ানো সহ সাংবাদিক সুরক্ষা নিশ্চিতে একযোগে কাজ করার আহবান জানান ।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
