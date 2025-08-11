Current Bangladesh Time
Monday August ১১, ২০২৫ ৮:০৩ PM
Home » আমতলী » বরগুনা » বরগুনার আমতলীতে জমি বিরোধে হামলা- আহত ৩
১১ August ২০২৫ Monday ৫:৪৮:০৬ PM
বরগুনার আমতলীতে জমি বিরোধে হামলা- আহত ৩

আমতলী (বরগুনা) প্রতিনিধি:

বরগুনার আমতলী উপজেলার হলদিয়া ইউনিয়নের ৭ নং ওয়ার্ডের পূর্ব চিলা গ্রামে জমি বিরোধকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষের হামলায় একই পরিবারের ৩ জন আহত হয়েছেন। আহতরা হলেন—বিকাশ মিঞা, তার ভাই বিনয় মিঞা ও মা জোসনা রানী।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিনয় মিঞারা পূর্বচিলা মৌজায় নিজেদের রেকর্ডীয় জমি দীর্ঘদিন ধরে ভোগদখল করে আসছেন। প্রতি বছরের মতো এবারও তারা জমিতে চাষাবাদ করেন। গত শনিবার (৯ আগস্ট) বেলা ২টার দিকে একই এলাকার শুকদেব গংরা ওই জমিতে জোরপূর্বক চাষ করতে গেলে বিনয় মিঞারা বাধা দেন। এ সময় কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে শুকদেব পাইক, জয়দেব পাইক, সুনীল হাওলাদার, সুজন হাওলাদার ও সৌরভ হাওলাদার লাঠি ও শাবল দিয়ে তাদের বেধড়ক মারধর করেন। এতে বিকাশ মিঞার মাথা ফেটে যায় এবং অন্য দুইজনও আহত হন।

তাদের চিৎকারে স্থানীয় ইউপি সদস্য মো. ঝন্টু তালুকদার ও এলাকাবাসী উদ্ধার করে আমতলী সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন।

এ জমি নিয়ে বরগুনা আদালতে মামলা চলমান রয়েছে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত নতুন করে মামলা হয়নি, তবে মামলা করার প্রস্তুতি চলছে বলে জানা গেছে।

আমতলী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) জগলুল হাসান বলেন, “ঘটনাটি শুনেছি, তবে লিখিত অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
