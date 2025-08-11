Home » আমতলী » বরগুনা » আমতলীতে বিএনপির ওয়ার্ড কমিটিতে আওয়ামী লীগপন্থী সভাপতি, তৃণমূলে ক্ষোভ
আমতলীতে বিএনপির ওয়ার্ড কমিটিতে আওয়ামী লীগপন্থী সভাপতি, তৃণমূলে ক্ষোভ
আমতলী ((বরগুনা) প্রতিনিধি:
বরগুনার আমতলী উপজেলার হলদিয়া ইউনিয়নের বিএনপির কাউন্সিলে ২ নম্বর ওয়ার্ড কমিটিতে আওয়ামী লীগপন্থী প্রবীণ নেতা সুলতান হাওলাদারকে প্রতিদ্বন্দ্বিতাবিহীনভাবে সভাপতি মনোনীত করায় তৃণমূল বিএনপির ত্যাগী নেতাকর্মীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও অসন্তোষ দেখা দিয়েছে।
অভিযোগ রয়েছে, দলের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কাউন্সিলে সবার অংশগ্রহণের সুযোগ না দিয়ে ভয়ভীতি ও হুমকি প্রদর্শনের মাধ্যমে সুলতান হাওলাদারকে সভাপতি ঘোষণা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, তার ছেলে শাহীন রেজা স্থানীয় যুবলীগের সক্রিয় নেতা।
তৃণমূলের নেতাকর্মীরা বিএনপি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের কাছে দাবি জানিয়েছেন—বিতর্কিত এই ওয়ার্ড কমিটি বাতিল করে সবার অংশগ্রহণে নতুন ও গ্রহণযোগ্য কমিটি গঠন করতে হবে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সুলতান হাওলাদার ও তার ছেলে দীর্ঘদিন ধরে আওয়ামী লীগের হয়ে রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছেন। তারা আমতলী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাবেক চেয়ারম্যান শহীদুল ইসলাম মৃধার ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে কাজ করেছেন এবং বিভিন্ন নির্বাচনে নৌকা প্রতীকের এজেন্টের দায়িত্ব পালন করেছেন।
এছাড়া অভিযোগ রয়েছে, আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে শেখ হাসিনা কলেজ নির্মাণের জন্য অসহায় ও দরিদ্র মানুষের জমি ও ঘরবাড়ি দখল করায় তাদের সম্পৃক্ততা রয়েছে। শাহীন রেজার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের পোস্টেও আওয়ামী লীগ ও দলীয় নেতাদের পক্ষে অসংখ্য বার্তা পাওয়া গেছে।
বিএনপির তৃণমূল নেতা কোয়েল বলেন, “আমরা দলের জন্য আন্দোলন-সংগ্রাম করেছি, মামলা খেয়েছি, জেল খেটেছি। কিন্তু আওয়ামী লীগপন্থী নেতা সুলতান হাওলাদারকে সভাপতি বানাতে তার ছেলে হুমকি দিয়ে আমাদের প্রার্থী হতে দেয়নি।”
বিএনপি-সমর্থিত সুশীল সমাজ ও সচেতন মহলও কেন্দ্রীয় নেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন—এই প্রশ্নবিদ্ধ কমিটি বাতিল করে নতুন করে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় কমিটি গঠন করা হোক।
