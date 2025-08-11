অভিযোগের ভিত্তিতে সোমবার (১১ আগস্ট) সকালে কুয়াকাটা পর্যটন পার্ক সংলগ্ন এই কাজ পরিদর্শন করেন দুদকের পটুয়াখালী জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক তাপস বিশ্বাসের নেতৃত্ব একটি দল। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন দুদকের উপসহকারী পরিচালক খালিদ হোসেন, কুয়াকাটা পৌরসভার প্রশাসক ইয়াসীন সাদেকসহ স্থানীয় গণ্যমান্যরা।
স্থানীয়দের অভিযোগ, মেরিন ড্রাইভটি গত মে মাস থেকে দুই দফায় ভেঙ্গেছে প্রায় তিন ভাগের একভাগ। উল্লেখ্য, ক্ষতিগ্রস্ত সেই মেরিন ড্রাইভ নির্মাণ নিয়ে শুরু থেকে স্থানীয়রাসহ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাদের আপত্তি ছিল। সেইসাথে অভিযোগ ছিল নানা অনিয়মের।
পরিদর্শন শেষে সহকারী পরিচালক তাপস বিশ্বাস জানান, এই প্রকল্পের অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়ার পর আজকে আমারা অভিযান চালাই। সরেজমিনে এসে আমরা যেটুকু পেয়েছি যে এটা একটি অপরিকল্পিত প্রজেক্ট। এই প্রজেক্ট ৪ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকার। এর মধ্যে ১ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা দেয়া হয়েছে যার পুরো অর্থই অপচয় হয়েছে। এই প্রজেক্টের শুরুতে একটি টেকসই পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত ছিল, যা করা হয়নি।
এ সময় দুদকে আসা অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেছে উল্লেখ করে বলেন, আমরা মাঠে যে অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রমাণ পেয়েছি এর রিপোর্ট উরদ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিব। পরবর্তীতে কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া হবে বলেও জানান তিনি।
