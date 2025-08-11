Home » আমতলী » বরগুনা » নির্যাতনে বৃদ্ধ শ্বশুর হাসপাতালে, পুত্রবধূর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ
১১ August ২০২৫ Monday ৮:০৭:৫৬ PM
নির্যাতনে বৃদ্ধ শ্বশুর হাসপাতালে, পুত্রবধূর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ
আমতলী ((বরগুনা) প্রতিনিধি:
কাতার প্রবাসী ছেলে রুবেল মৃধার স্ত্রী তানজিলা বেগম ও তার স্বজনরা বৃদ্ধ শ্বশুর দেলোয়ার মৃধাকে (৮০) পিটিয়ে রক্তাক্ত জখম করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আহত শ্বশুরকে স্বজনরা উদ্ধার করে আমতলী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেছেন।
এ ঘটনায় শ্বশুর সোমবার দুপুরে পুত্রবধূ ও তার স্বজনদের বিরুদ্ধে আমতলী থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। বৃদ্ধ শ্বশুরকে নির্যাতনের ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনা ঘটেছে আমতলী উপজেলার গেড়াবুনিয়া গ্রামে রোববার রাতে।
জানা গেছে, উপজেলার গেড়াবুনিয়া গ্রামের বৃদ্ধ দেলোয়ার মৃধার দুই ছেলে রুবেল মৃধা ও সবুজ মৃধা কাতারে থাকেন। বড় ছেলে রুবেল মৃধা কাতার যাওয়ার পর থেকেই তার স্ত্রী বৃদ্ধ শ্বশুর ও শাশুড়িকে ভরণপোষণ দেয় না। তিনি পটুয়াখালী সদর উপজেলার বাদুরা গ্রামে তার বাবা মালেক হাওলাদারের বাড়িতে বসবাস করেন।
গত পাঁচ বছর ধরে তিনি তার শ্বশুর-শাশুড়িকে কারণে-অকারণে নির্যাতন করে আসছেন- এমন অভিযোগ শ্বশুর দেলোয়ার মৃধার।
রোববার দুপুরে বড় ছেলের স্ত্রী তানজিলা বেগম শ্বশুরবাড়িতে আসেন। ওই দিন পারিবারিক বিষয় নিয়ে শ্বশুরের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে পুত্রবধূ তানজিলা তার বাবার বাড়ির লোকজনকে খবর দেন। তারা এসে শ্বশুরকে এলোপাতাড়ি পিটিয়ে জখম করেন। শ্বশুরকে রক্ষায় তার ছোট পুত্রবধূ লিপি আক্তার ও শাশুড়ি পারুল বেগম এগিয়ে এলে তাদেরও মারধর করে।
পরে স্বজনরা তাদের উদ্ধার করে ওই রাতেই আমতলী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেছেন।
এ ঘটনায় সোমবার দুপুরে পুত্রবধূ তানজিলা তার বাবা মালেক হাওলাদার, দুই ভাই ইমানুল হাওলাদার ও নজরুল হাওলাদারসহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দিয়েছেন বৃদ্ধ শ্বশুর।
আহত দেলোয়ার মৃধা কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, মুই মোর পোলারে বড় হইরা বিপদে পরছি। পোলার বউ ও হ্যার বাহে, মায় ও ভাইয়েরা আইয়্যা মোরো মারছে। মুই এইয়্যার বিচার চাই।
তিনি আরও বলেন, পোলার বউ মোরে খাওন-পরন দেয় না। মুই হেইয়্যার প্রতিবাদ করায় মোরে মারছে।
পুত্রবধূ তানজিলা বেগম শ্বশুরকে মারধরের কথা অস্বীকার করে বলেন, শুধুমাত্র তার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়েছে। বিষয়টি পারিবারিক। তাই মীমাংসা হয়েছে।
আমতলী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডা. হুমায়ুন আহম্মেদ সুমন বলেন, বৃদ্ধ দেলোয়ার মৃধার হাতে ও পায়ে রক্তাক্ত জখমের চিহ্ন রয়েছে। তাকেসহ দুইজনকে যথাযথ চিকিৎসা দিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
আমতলী থানার ওসি দেওয়ান জগলুল হাসান বলেন, অভিযোগ পেয়েছি। তদন্তসাপেক্ষে আইনগত কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
