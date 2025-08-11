Current Bangladesh Time
Tuesday August ১২, ২০২৫ ৪:১৬ AM
Barisal News
Latest News
Home » জাতীয় » ‎নতুন দল হিসেবে নিবন্ধন পেতে যাচ্ছে যেসব দল
১১ August ২০২৫ Monday ৮:৩৮:৩০ PM
Print this E-mail this

‎নতুন দল হিসেবে নিবন্ধন পেতে যাচ্ছে যেসব দল

অনলাইন নিউজ ডেস্ক:

নিবন্ধন আগ্রহী ২২টি দলের মাঠ পর্যায়ে তদন্তের সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। ‎সোমবার (১১ আগস্ট) নবম কমিশন সভা শেষে এ তথ্য জানান নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ।

‎তিনি বলেন, ‘৮৪টি দল তাদের তথ্যের ঘাটতি পূরণ করে জমা দিয়েছে। এর মধ্যে ২২টি দলের জমা দেওয়া তথ্য সঠিক বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। এই ২২টি দলের তথ্য মাঠ পর্যায়ে যাচাইয়ের জন্য পাঠানো হবে। অন্যদিকে, ১৪৩টি দলের মধ্যে ৫৯টি দল কোনো ধরনের রেসপন্স করেনি।’

‎এ নির্বাচন কমিশনার জানান, বাকি ১২১টি অযোগ্য বিবেচিত হয়েছে। তাদেরকে কারণ দর্শানো নোটিশসহ আগামী ১৫ দিনের মধ্যে ফেরত দেওয়া হবে।

যে ২২টি দল সঠিক তথ্য দিয়েছে-

বিজ্ঞাপন

  • ফরওয়ার্ড পার্টি
  • ‎আমজনতার দল
  • ‎বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক পার্টি (বিজিপি)
  • ‎বাংলাদেশ সংস্কারবাদী পার্টি (বিআরপি)
  • ‎বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি
  • ‎বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)
  • ‎মৌলিক বাংলা
  • ‎বাংলাদেশ জাস্টিস এন্ড ডেভোলপমেন্ট পার্টি
  • ‎জাতীয় জনতা পার্টি
  • ‎জনতার দল
  • ‎জনতা পার্টি বাংলাদেশ
  • ‎বাংলাদেশ আম জনগণ পাটি
  • ‎জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপি
  • ‎বাংলাদেশ জাতীয় লীগ
  • ‎ভাসানী জনশক্তি পাটি
  • ‎বাংলাদেশ বেকার মুক্তি পরিষদ
  • ‎বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-সিপিবি (এম)
  • ‎জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-শাহজাহান সিরাজ)
  • ‎জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পাটি
  • ‎বাংলাদেশ বেকার সমাজ (বাবেস)
  • ‎বাংলাদেশ সলুশন পাটি
  • ‎নতুন বাংলাদেশ পাটি
শেয়ার করতে ক্লিক করুন:

আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে এনসিপির বৈঠক
‎নতুন দল হিসেবে নিবন্ধন পেতে যাচ্ছে যেসব দল
রাজধানীতে প্রাইভেটকারের ভেতর মিলল দুই লাশ
রোববার খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করবে ইসি
জাপার চেয়ারম্যান আনিসুল ও মহাসচিব রুহুল আমীন নির্বাচিত

জাতীয় সর্বশেষ সংবাদ

Recent: Mayor Hiron Barisal
Recent: Barisal B M College
Recent: Tender Terror
Kuakata News

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত
আমাদের বরিশাল ২০০৬-২০২০

প্রকাশক ও নির্বাহী সম্পাদক: মোয়াজ্জেম হোসেন চুন্নু, সম্পাদক: রাহাত খান
৪৬১ আগরপুর রোড (নীচ তলা), বরিশাল-৮২০০।
ফোন : ০৪৩১-৬৪৫৪৪, ই-মেইল: hello@amaderbarisal.com

 
 
 