১১ August ২০২৫ Monday ৮:৩৮:৩০ PM
নতুন দল হিসেবে নিবন্ধন পেতে যাচ্ছে যেসব দল
অনলাইন নিউজ ডেস্ক:
নিবন্ধন আগ্রহী ২২টি দলের মাঠ পর্যায়ে তদন্তের সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। সোমবার (১১ আগস্ট) নবম কমিশন সভা শেষে এ তথ্য জানান নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ। তিনি বলেন, ‘৮৪টি দল তাদের তথ্যের ঘাটতি পূরণ করে জমা দিয়েছে। এর মধ্যে ২২টি দলের জমা দেওয়া তথ্য সঠিক বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। এই ২২টি দলের তথ্য মাঠ পর্যায়ে যাচাইয়ের জন্য পাঠানো হবে। অন্যদিকে, ১৪৩টি দলের মধ্যে ৫৯টি দল কোনো ধরনের রেসপন্স করেনি।’ এ নির্বাচন কমিশনার জানান, বাকি ১২১টি অযোগ্য বিবেচিত হয়েছে। তাদেরকে কারণ দর্শানো নোটিশসহ আগামী ১৫ দিনের মধ্যে ফেরত দেওয়া হবে। যে ২২টি দল সঠিক তথ্য দিয়েছে-
ফরওয়ার্ড পার্টি
আমজনতার দল
বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক পার্টি (বিজিপি)
বাংলাদেশ সংস্কারবাদী পার্টি (বিআরপি)
বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি
বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)
মৌলিক বাংলা
বাংলাদেশ জাস্টিস এন্ড ডেভোলপমেন্ট পার্টি
জাতীয় জনতা পার্টি
জনতার দল
জনতা পার্টি বাংলাদেশ
বাংলাদেশ আম জনগণ পাটি
জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপি
বাংলাদেশ জাতীয় লীগ
ভাসানী জনশক্তি পাটি
বাংলাদেশ বেকার মুক্তি পরিষদ
বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-সিপিবি (এম)
