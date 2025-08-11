Current Bangladesh Time
Home » পটুয়াখালী » পটুয়াখালী সদর » পটুয়াখালীতে ২ কোটি টাকার সুপারি ও ১৭ পাচারকারী আটক
১১ August ২০২৫ Monday ৯:৫০:২৯ PM
পটুয়াখালীতে ২ কোটি টাকার সুপারি ও ১৭ পাচারকারী আটক

পটুয়াখালী প্রতিনিধি:

পটুয়াখালীতে ভারত থেকে শুল্ক ফাঁকি দিয়ে আনা প্রায় ২ কোটি ২৪ লাখ ৭৩ হাজার টাকা মূল্যের বিদেশি সুপারি ও ১৭ জন পাচারকারীসহ একটি ফিশিং বোট জব্দ করেছে কোস্ট গার্ড।

সোমবার (১১ আগস্ট) দুপুরে কোস্ট গার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ১০ আগস্ট রাত ২টায় কোস্ট গার্ড স্টেশন পটুয়াখালী কর্তৃক সদর থানাধীন লোহালিয়া ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় সন্দেহজনক একটি ফিশিং বোট তল্লাশি করে ৩৭ হাজার ৪৫৫ কেজি বিদেশি সুপারি, ফিশিং বোট ও ১৭ পাচারকারী আটক করা হয়।

পরে জব্দকৃত সুপারি, বোট ও আটককৃতদের পটুয়াখালী সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়।

তিনি আরও জানান, অবৈধ চোরাচালান রোধে কোস্ট গার্ডের এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
