পটুয়াখালীতে ২ কোটি টাকার সুপারি ও ১৭ পাচারকারী আটক
পটুয়াখালী প্রতিনিধি:
পটুয়াখালীতে ভারত থেকে শুল্ক ফাঁকি দিয়ে আনা প্রায় ২ কোটি ২৪ লাখ ৭৩ হাজার টাকা মূল্যের বিদেশি সুপারি ও ১৭ জন পাচারকারীসহ একটি ফিশিং বোট জব্দ করেছে কোস্ট গার্ড।
সোমবার (১১ আগস্ট) দুপুরে কোস্ট গার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ১০ আগস্ট রাত ২টায় কোস্ট গার্ড স্টেশন পটুয়াখালী কর্তৃক সদর থানাধীন লোহালিয়া ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় সন্দেহজনক একটি ফিশিং বোট তল্লাশি করে ৩৭ হাজার ৪৫৫ কেজি বিদেশি সুপারি, ফিশিং বোট ও ১৭ পাচারকারী আটক করা হয়।
পরে জব্দকৃত সুপারি, বোট ও আটককৃতদের পটুয়াখালী সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়।
তিনি আরও জানান, অবৈধ চোরাচালান রোধে কোস্ট গার্ডের এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
