Home » পটুয়াখালী » পটুয়াখালী সদর » পটুয়াখালীতে পবিপ্রবির অধ্যাপক জিম্মি করে ডাকাতি: গ্রেফতার ২
১১ August ২০২৫ Monday ১০:১১:০১ PM
Print this E-mail this

পটুয়াখালীতে পবিপ্রবির অধ্যাপক জিম্মি করে ডাকাতি: গ্রেফতার ২

পটুয়াখালী প্রতিনিধি:

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপককে প্রাইভেটকারে জিম্মি করে অর্থ আদায়ের মামলায় আন্তঃজেলা ডাকাতচক্রের দুই সদস্যকে গ্রেফতার করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। 

এ সময় উদ্ধার করা হয়েছে ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত একটি প্রাইভেটকার ও দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র।

রোববার (১১ আগস্ট) ভোরে সদর উপজেলার কালিকাপুর এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় সদর উপজেলার উত্তর হাজীখালী এলাকার মৃত আউয়াল হাওলাদারের ছেলে হামিদুল হাওলাদার (৩২) ও নন্দিপাড়া এলাকার জসিম কাজীর ছেলে রাজীব কাজীকে (২৮)।

মাদারীপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. জাহাঙ্গীর আলম জানান, গত ১৮ জুন সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের খাদ্য ও পুষ্টি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান (ডিন) প্রফেসর শহিদুল ইসলাম লেবুখালী থেকে ভাড়াকৃত প্রাইভেটকারে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। পথে ডাকাতচক্র তাকে জিম্মি করে পরিবার থেকে বিকাশের মাধ্যমে ১ লাখ ১৮ হাজার টাকা হাতিয়ে নেয় এবং সঙ্গে থাকা ১ লাখ ৭০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয়। পরে রাত ১০টার দিকে মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলার পূর্ব স্বরমঙ্গল এলাকায় হাত-পা বেঁধে ফেলে রেখে যায়।

পরদিন ভুক্তভোগী রাজৈর থানায় অজ্ঞাতদের আসামি করে মামলা করেন। মামলার তদন্তভার পায় জেলা গোয়েন্দা পুলিশ। তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় অভিযান চালিয়ে কালিকাপুর থেকে হামিদুল ও রাজীবকে গ্রেফতার করা হয়। এ সময় তাদের কাছ থেকে চাকু, ছুরি, হাতুড়ি, প্লাস এবং ডাকাতির প্রাইভেটকার জব্দ করা হয়।

পুলিশ জানায়, গ্রেফতারদের বিরুদ্ধে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন থানায় একাধিক মামলা রয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে রোববার বিকেলে আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
