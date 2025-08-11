কলাপাড়ায় দুই কেজি গাঁজা সহ এক যুবক গ্রেফতার 

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় দুই কেজি গাঁজা সহ মো. ইমরান জমদ্দার (২৭) নামে এক মাদক বিক্রেতাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
রোববার দিবাগত রাত তিনটার দিকে উপজেলার ধানখালী ইউনিয়নের নমরহাট বাজার থেকে তাকে আটক করা হয়।
তার বাড়ী পার্শ্ববর্তী আমতলী উপজেলার হলুদিয়া ইউনিয়নের টেপুরা গ্রামে। সে ওই গ্রামের জলিল জমদ্দারের ছেলে।
কলাপাড়া থানার পুলিশ উপ-পরিদর্শক মো. জহিরুল ইসলাম জানান, পেশাদার এ মাদক বিক্রেতা গাঁজা বিক্রির উদ্দেশ্যে নমরহাট বাজারে আসলে স্থানীয়দের গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাকে আটক করা হয়। এ ঘটনায় কলাপাড়া থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনে মাললা হয়েছে। সোমবার তাকে কলাপাড়া আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।
