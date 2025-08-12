“প্রযুক্তি নির্ভর যুবশক্তি, বহুপাক্ষিক অংশীদারত্বে অগ্রগতি” প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ঝালকাঠির কাঠালিয়ায় নানা আয়োজনে জাতীয় যুব দিবস উদযাপন করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) সকাল ১১টায় উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়ে উপজেলা সদরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে উপজেলা পরিষদ অডিটরিয়ামে আলোচনা সভায় মিলিত হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার জহিরুল ইসলাম। উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মো. কামরুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মো. জোবায়ের হোসেন, উপজেলা নির্কাবাচন কর্ঠামকর্লিতা মোঃ আঃ সত্তার, প্রেসক্লাবের সভাপতি মো. মাসউদুল আলম, সাধারণ সম্পাদক মো. শহিদুল আলম, বিভিন্ন যুব সংগঠনের কর্মকর্তা-কর্মচারী, সাংবাদিক ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ।
উপজেলা প্রশাসন ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে উদ্যোক্তাদের মাঝে যুব ঋণ ও সনদ বিতরণ করা হয়।
