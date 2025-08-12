Current Bangladesh Time
Tuesday August ১২, ২০২৫ ৯:২৯ PM
Barisal News
Latest News
Home » কাঁঠালিয়া » ঝালকাঠি » কাঠালিয়ায় জাতীয় যুব দিবসে র‍্যালী ও আলোচনা সভা
১২ August ২০২৫ Tuesday ৫:০৪:২৫ PM
Print this E-mail this

কাঠালিয়ায় জাতীয় যুব দিবসে র‍্যালী ও আলোচনা সভা

কাঠালিয়া  (ঝালকাঠি) প্রতিনিধিঃ 

“প্রযুক্তি নির্ভর যুবশক্তি, বহুপাক্ষিক অংশীদারত্বে অগ্রগতি” প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ঝালকাঠির কাঠালিয়ায় নানা আয়োজনে জাতীয় যুব দিবস উদযাপন করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) সকাল ১১টায় উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে একটি বর্ণাঢ্য র‌্যালি বের হয়ে উপজেলা সদরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে উপজেলা পরিষদ অডিটরিয়ামে আলোচনা সভায় মিলিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার জহিরুল ইসলাম। উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মো. কামরুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মো. জোবায়ের হোসেন, উপজেলা নির্কাবাচন কর্ঠামকর্লিতা মোঃ আঃ সত্তার, প্রেসক্লাবের সভাপতি মো. মাসউদুল আলম, সাধারণ সম্পাদক মো. শহিদুল আলম, বিভিন্ন যুব সংগঠনের কর্মকর্তা-কর্মচারী, সাংবাদিক ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ।

উপজেলা প্রশাসন ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে উদ্যোক্তাদের মাঝে যুব ঋণ ও সনদ বিতরণ করা হয়।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
শেয়ার করতে ক্লিক করুন:

আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
‘পটুয়াখালীতে এখন আ.লীগ নাই, সব বিএনপি হয়ে গেছে’
স্বাস্থ্যখাত সংস্কার আন্দোলনে অচল বরিশাল নগরী
ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে এনসিপির বৈঠক
দক্ষিণাঞ্চলের ১০ নদীর পানি বিপৎসীমার ওপরে
বরিশালে সবজির বাজারে অস্বস্তি

সাম্প্রতিক সংবাদসমূহ

Recent: Mayor Hiron Barisal
Recent: Barisal B M College
Recent: Tender Terror
Kuakata News

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত
আমাদের বরিশাল ২০০৬-২০২০

প্রকাশক ও নির্বাহী সম্পাদক: মোয়াজ্জেম হোসেন চুন্নু, সম্পাদক: রাহাত খান
৪৬১ আগরপুর রোড (নীচ তলা), বরিশাল-৮২০০।
ফোন : ০৪৩১-৬৪৫৪৪, ই-মেইল: hello@amaderbarisal.com

 
 
 