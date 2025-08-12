Current Bangladesh Time
‘পটুয়াখালীতে এখন আ.লীগ নাই, সব বিএনপি হয়ে গেছে’

পটুয়াখালী প্রতিনিধি:

সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল (অব) আলতাফ হোসেন চৌধুরী বলেছেন, পটুয়াখালীতে এখন আর আওয়ামী লীগ নাই, চাঁদা দিয়ে সব বিএনপি হয়ে গেছে। 

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বেলা ১১ টার দিকে পটুয়াখালীর দুমকি উপজেলা বিএনপির (একাংশের) এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

উপজেলা পরিষদ অডিটেরিয়ামে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক জসীম উদ্দিন হাওলাদার সভাপতিত্ব করেন। 

আলতাফ হোসেন বলেন, ৫ আগস্ট এর পরে পটুয়াখালীতে যারা চাঁদাবাজি, দখলবাজি, লুটপাট করেছেন তাদের নাম ঠিকানা ছবি সহ আমাদের কাছে এবং দেশের সব গোয়েন্দা সংস্থার কাছে আছে। সময়মতো হাটে হাড়ি ভেঙে দেবো, তখন কেউ পালাবার পথও পাবে না। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, সব অঙ্গে ঘা, ওষুধ দিবো কোথা।

মতিউর রহমান দীপুর সঞ্চালনায় সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা বিএনপি নেতা বায়েজিদ আহমেদ পান্না, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ব বিদ্যালয়ের ডিন প্রফেসর দেলোয়ার হোসেন, মজিবুর রহমান প্রমুখ। এছাড়া উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে নেতাকর্মীরা মতবিনিময় সভায় অংশ নেন।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
