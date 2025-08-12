Current Bangladesh Time
Tuesday August ১২, ২০২৫ ৯:২৯ PM
Barisal News
Latest News
Home » বরিশাল » বরিশাল সদর » ভাঙ্গা-বরিশাল-কুয়াকাটা ছয় লেনের সড়কসহ ২৭ দাবীতে আন্দোলনে বরিশালবাসী
১২ August ২০২৫ Tuesday ৮:০০:২০ PM
Print this E-mail this

ভাঙ্গা-বরিশাল-কুয়াকাটা ছয় লেনের সড়কসহ ২৭ দাবীতে আন্দোলনে বরিশালবাসী

নগর প্রতিনিধি:

ভাঙ্গা-বরিশাল-কুয়াকাটা ছয় লেনের মহাসড়ক নির্মাণসহ ২৭ দফা দাবিতে মানববন্ধন করেছে বরিশাল বিভাগ উন্নয়ন ও স্বার্থ সংরক্ষণ কমিটি। আজ মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) সকাল দশটায় নগরীর অশ্বিনী কুমার টাউন হলের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

বরিশাল বিভাগ উন্নয়ন ও স্বার্থ সংরক্ষণ কমিটির সভাপতি এডভোকেট নজরুল ইসলাম খান রাজনের সভাপতিত্বে ও ডাক্তার মিজানুর রহমানের সঞ্চালনায় মানববন্ধনে প্রধান অতিথি ছিলেন, বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট মজিবর রহমান সরোয়ার, মহানগর বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহবায়ক সৈয়দ আকবরসহ বরিশালের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ মানববন্ধনে অংশগ্রহণ করে। ২৭ দফা দাবিগুলো হলো-

বরিশাল সিটির বাইপাস সহ ভাঙ্গা-বরিশাল-কুয়াকাটা ছয় লেনের মহাসড়ক নির্মাণ, ঢাকা-বরিশাল ডুয়েল গেজ রেল লাইন স্থাপন, বরিশাল-ভোলা সেতু নির্মাণ, ভোলার শাহবাজপুরের গ্যাস বরিশাল বিভাগের সর্বত্র সরবরাহ করা, বরিশাল বিভাগে একটি আধুনিক স্পেশালাইজড হাসপাতাল নির্মাণ, বরিশাল বিভাগে একটি ইপিজেড নির্মাণ, বরিশাল পোর্ট রোডস্থ মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ জোন সংস্কার ও উন্নয়ন, পাথরঘাটা মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ জোন সংস্কার ও উন্নয়ন, বরিশাল বিমানবন্দর কে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রূপান্তরকরণ, কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকতকে আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন কেন্দ্রে রূপান্তকরণ, বরিশাল বিভাগে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা, বরিশাল বিভাগে কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল স্থাপন করা, বরিশাল বিভাগে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা, বরিশাল বিভাগে টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা, বরিশাল বিভাগীয় শহরে আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়াম নির্মাণ, বরিশাল শহরের খাল সমূহ পুনরুদ্ধার, খনন, সংস্কার ও দখলমুক্ত রাখা, বরিশাল বিভাগীয় শহরে আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প স্থাপন করা, দক্ষিণাঞ্চলের স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নের স্বার্থে-বরিশাল শেরে বাংলা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা ও প্রয়োজনীয় জনবল ১০০০ এ উন্নীতকরণ, বরিশাল জেনারেল হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা ২৫০ এ উন্নীতকরণ, বরিশাল বিভাগীয় শিশু হাসপাতাল অবিলম্বে চালুকরণ, যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের স্বার্থে কীর্তনখোলা নদীতে ডিসিঘাট, ফেরিঘাট সচল করা, বাকেরগঞ্জ বাউফল এর যোগাযোগ উন্নয়নে কারখানা, গোমা নদীর সেতু ও বগা সেতু নির্মাণ করা, বরিশাল সদর এর সাথে বাকেরগঞ্জের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের স্বার্থে নেহালগঞ্জ সেতু ও গোমা সেতুর কাজ সমাপ্তি করে চালু করা, বরিশাল শহরে পানীয় জল বিশুদ্ধকরণ ও বিতরণ প্রকল্প চালু করা, স্বরূপকাঠী পেয়ারা বাগান কে কেন্দ্র করে একটি ফল প্রক্রিয়াজতকরণ শিল্পে গড়ে তোলা, ডেফুলিয়ায় খাসজমিতে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় এর বর্ধিত ক্যাম্পাস নির্মাণ করা, ‘ইলিশের বাড়ি বরিশাল’ জনগুরপ্তপূর্ণ প্রকল্প গ্রহণ করা এবং খেয়ারচর হিজলাকে ইলিশের অভয়ারণ্য ঘোষণা করা, বরিশাল সদর উপজেলার ৪নং সায়েস্তাবাদ ইউনিয়নের রামকাঠী খেয়াঘাট দক্ষিণ পানবাড়িয়া এই সড়কটি দ্রুত পাকাকরণ, বরিশাল সেক্টরে নিয়মিত ফ্লাইট চালু।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
শেয়ার করতে ক্লিক করুন:

আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
‘পটুয়াখালীতে এখন আ.লীগ নাই, সব বিএনপি হয়ে গেছে’
স্বাস্থ্যখাত সংস্কার আন্দোলনে অচল বরিশাল নগরী
ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে এনসিপির বৈঠক
দক্ষিণাঞ্চলের ১০ নদীর পানি বিপৎসীমার ওপরে
বরিশালে সবজির বাজারে অস্বস্তি

সাম্প্রতিক সংবাদসমূহ

Recent: Mayor Hiron Barisal
Recent: Barisal B M College
Recent: Tender Terror
Kuakata News

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত
আমাদের বরিশাল ২০০৬-২০২০

প্রকাশক ও নির্বাহী সম্পাদক: মোয়াজ্জেম হোসেন চুন্নু, সম্পাদক: রাহাত খান
৪৬১ আগরপুর রোড (নীচ তলা), বরিশাল-৮২০০।
ফোন : ০৪৩১-৬৪৫৪৪, ই-মেইল: hello@amaderbarisal.com

 
 
 