Current Bangladesh Time
Wednesday August ১৩, ২০২৫ ৬:০১ AM
Barisal News
Latest News
Home » বরিশাল » হিজলা » মেঘনায় জাহাজের ধাক্কায় মালবোঝাই জাহাজডুবি
১২ August ২০২৫ Tuesday ৯:২৬:২৮ PM
Print this E-mail this

মেঘনায় জাহাজের ধাক্কায় মালবোঝাই জাহাজডুবি

হিজলা ((বরিশাল) প্রতিনিধি:

ফাইল ছবি।

বরিশালের হিজলা উপজেলার আলীগঞ্জ এলাকায় মেঘনা নদীতে একটি জাহাজের ধাক্কায় আরও একটি মালবোঝাই জাহাজ ডুবে গেছে। হিজলা নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ গৌতম চন্দ্র মণ্ডল এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

জানা গেছে, ভারত থেকে ১ হাজার ১২০ টন কাঁচামাল ফ্লাই-এস নিয়ে ঢাকায় যাচ্ছিল এম বি মিম নামের জাহাজটি। গতকাল রাত ৩টার দিকে এটি আলীগঞ্জ বাজারসংলগ্ন মেঘনা নদীতে নোঙর করে। তখন বিপরীত দিক থেকে আসা এমবি আল কুরা-১ জাহাজ সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলে নদীতে এম বি মিম জাহাজটি তলিয়ে যায়। জাহাজে থাকা স্টাফরা অক্ষত রয়েছেন।

এ ঘটনায় এম বি মিম জাহাজের মালিকের ভাই মানিক মিয়া হিজলা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেছেন।

হিজলা নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ গৌতম চন্দ্র মণ্ডল বলেন, ‘নদীতে জাহাজডুবির সংবাদ পেয়ে তাৎক্ষণিক ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থলে গিয়েছি। মালিকপক্ষের সঙ্গে কথা হয়েছে। জাহাজটি তুলতে তাদের সহযোগিতা করা হবে।’

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
শেয়ার করতে ক্লিক করুন:

আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
গণপূর্তের কর্মকর্তা ও ঠিকাদারের চরম দুর্নীতি এক বর্ষায় বেহাল শেবাচিম ক্যাম্পাসের বেশিরভাগ সড়ক
‘পটুয়াখালীতে এখন আ.লীগ নাই, সব বিএনপি হয়ে গেছে’
স্বাস্থ্যখাত সংস্কার আন্দোলনে অচল বরিশাল নগরী
ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে এনসিপির বৈঠক
দক্ষিণাঞ্চলের ১০ নদীর পানি বিপৎসীমার ওপরে

সাম্প্রতিক সংবাদসমূহ

Recent: Mayor Hiron Barisal
Recent: Barisal B M College
Recent: Tender Terror
Kuakata News

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত
আমাদের বরিশাল ২০০৬-২০২০

প্রকাশক ও নির্বাহী সম্পাদক: মোয়াজ্জেম হোসেন চুন্নু, সম্পাদক: রাহাত খান
৪৬১ আগরপুর রোড (নীচ তলা), বরিশাল-৮২০০।
ফোন : ০৪৩১-৬৪৫৪৪, ই-মেইল: hello@amaderbarisal.com

 
 
 