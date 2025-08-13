ঝালকাঠিতে প্রেমিকাকে হত্যার দায়ে যুবকের আমৃ*ত্যু কারাদণ্ড

ঝালকাঠিতে প্রেমিকাকে ছুরিকাঘাতে হত্যার দায়ে ইমাম খান অনু নামে এক যুবককে আমৃত্যু কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। পাশাপাশি তাকে ১০ হাজার টাকা জরিমানাও করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) ঝালকাঠির সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ মো. রহিবুল ইসলাম এ রায় ঘোষণা করেন। তবে এ সময় সাজাপ্রাপ্ত আলী ইমাম খান অনু পলাতক ছিলেন।
২০২৩ সালের ১৫মে সকাল ১০টায় ঝালকাঠি প্রস্তাবিত ইকোপার্কে এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।
তথ্যসূত্র জানা গেছে, ঝালকাঠি শহরের ফকিরবাড়ি এলাকার শাহাদাত হোসেনের মেয়ে সায়মা পারভীনের (২০) সঙ্গে একই এলাকার আলী ইমাম খান অনুর সঙ্গে প্রেমের সূত্র ধরে গোপনে বিয়ে হয়। পরে এদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে ঘটনার দিন আলী ইমাম ফোন করে সায়মা পারভীনকে ইকোপার্কে আসতে বলেন। এ সময় কথা বলার একপর্যায়ে উভয়ের মধ্যে তর্কবিতর্ক হয়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে আলী ইমাম সায়মাকে ছুড়ি দিয়ে বুকে ও পেটের একাধিক স্থানে আঘাত করলে ঘটনাস্থলেই সায়মার মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় ঝালকাঠি সদর থানায় করা মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা পুলিশের উপ-পরিদর্শক (এসআই) গৌতম কুমার ঘোষ ২০২৩ সালের ৩১ অক্টোবর আলী ইমামকে অভিযুক্ত করে আদালতে অভিযোগপত্র দায়ের করেন। এর পর আদালত ১৬ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করে এ রায় দেন।
সরকারপক্ষে পিপি মাহেব হোসেন এবং আসামিপক্ষে মানিক লাল আচার্য্য মামলাটি পরিচালনা করেন।
