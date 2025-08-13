Home » বরিশাল » বানারীপাড়া » বানারীপাড়ায় প্রয়াত সমকাল সম্পাদক গোলাম সারওয়ারের মৃত্যুবার্ষিকীতে দোয়া-মিলাদ অনুষ্ঠিত
১৩ August ২০২৫ Wednesday ৪:০৪:০২ PM
বানারীপাড়ায় প্রয়াত সমকাল সম্পাদক গোলাম সারওয়ারের মৃত্যুবার্ষিকীতে দোয়া-মিলাদ অনুষ্ঠিত
রাহাদ সুমন,বিশেষ প্রতিনিধি:
বরিশালের বানারীপাড়ায় দেশের আধুনিক সংবাদপত্রের অন্যতম পথিকৃৎ, দৈনিক সমকাল ও যুগান্তরের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক গোলাম সারওয়ারের সপ্তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে তার রুহের মাগফেরাত কামনায় বানারীপাড়া পৌর শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডে প্রয়াত’র গ্রামের বাড়িতে বুধবার (১৩ আগস্ট) বাদ জোহর দোয়া-মিলাদ অনুষ্ঠিত হয়। দোয়ানুষ্ঠানে বানারীপাড়া পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের উত্তরপাড় ও ২ নম্বর ওয়ার্ডের বন্দর বাজারের দুটি ইয়াতিম খানার শিশুরা এবং আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীসহ নানা শ্রেণী-পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন।
প্রসঙ্গত ২০১৮ সালের ১৩ আগস্ট ৭৫ বছর বয়সে সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় একুশে পদকপ্রাপ্ত দেশবরণ্যে সাংবাদিক ও ৭১’র রণাঙ্গনের বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম সারওয়ার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সে সময় তিনি সমকালের সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন। দেশের আধুনিক সংবাদপত্রের অন্যতম পথিকৃৎ, সমকালের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক গোলাম সারওয়ারের সপ্তম মৃত্যুবার্ষিকী আজ বুধবার। ২০১৮ সালের ১৩ আগস্ট ৭৫ বছর বয়সে সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সে সময় তিনি সমকালের সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন।
গোলাম সারওয়ার ষাটের দশকে সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। তখন থেকে টানা পাঁচ দশকের বেশি সময় তিনি এ পেশায় মেধা, যুক্তিবোধ, পেশাদারিত্ব, দায়িত্বশীলতা, অসাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনার নিরবচ্ছিন্ন চর্চার মাধ্যমে নিজেকে এবং দেশের সংবাদপত্রকে অনন্য উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি মুক্তচিন্তা, প্রগতিশীল মূল্যবোধ আর মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে আজীবন সোচ্চার ছিলেন। সাংবাদিকতায় প্রতিষ্ঠানতুল্য ব্যক্তিত্ব গোলাম সারওয়ার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে স্নাতক সম্মানসহ এমএ ডিগ্রি অর্জন করেন। ছাত্র অবস্থায় ১৯৬২ সালে দৈনিক আজাদীর বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা হিসেবে সাংবাদিকতা পেশায় তাঁর অভিষেক। একই বছর দৈনিক সংবাদের সহ-সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন তিনি। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত সংবাদে কর্মরত ছিলেন। এরপর মহান মুক্তিযুদ্ধে তিনি নিজ এলাকা বরিশালের বানারীপাড়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।
মুক্তিযুদ্ধের পর কয়েক মাস বানারীপাড়া ইউনিয়ন ইনস্টিটিউশনে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭২ সালে দৈনিক ইত্তেফাকে জ্যেষ্ঠ সহ-সম্পাদক হিসেবে যুক্ত হন। ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত যথাক্রমে প্রধান সহ-সম্পাদক, যুগ্ম-বার্তা সম্পাদক ও বার্তা সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। গোলাম সারওয়ার দৈনিক যুগান্তরেরও প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক।
গোলাম সারওয়ার দেশের দৈনিক সংবাদপত্রগুলোর সম্পাদকদের প্রভাবশালী সংগঠন বাংলাদেশ সম্পাদক পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। মেধা, নিষ্ঠা ও দক্ষতায় উৎকর্ষের কারণে তাঁকে অনেকেই ‘সাংবাদিকদের শিক্ষক’ হিসেবে অভিহিত করেন। সৃজনশীল সাহিত্যেও ছিল তাঁর সাবলীল বিচরণ। তিনি ছিলেন দক্ষ ছড়াকার। তাঁর লেখা বইয়ের মধ্যে রঙিন বেলুন, সম্পাদকের জবানবন্দি, অমিয় গরল, আমার যত কথা এবং স্বপ্ন বেঁচে থাক উল্লেখযোগ্য।
সাংবাদিকতায় অনন্য ভূমিকার জন্য ২০১৪ সালে একুশে পদক, ২০১৬ সালে কালচারাল জার্নালিস্টস ফোরাম অব বাংলাদেশের আজীবন সম্মাননা ও ২০১৭ সালে আতাউস সামাদ স্মারক ট্রাস্ট আজীবন সম্মাননা লাভ করেন তিনি। সমকাল পরিবারের পক্ষ থেকে আজ দুপুর ১২টায় মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে প্রয়াত সম্পাদকের কবরে শ্রদ্ধা নিবেদন, ফাতেহা পাঠ ও দোয়া মোনাজাত করা হয়।
