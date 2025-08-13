Current Bangladesh Time
Home » পটুয়াখালী » পটুয়াখালী সদর » পটুয়াখালীতে কারাগারে গাঁজা সরবরাহকালে যুবক আটক, তিন মাসের কারাদণ্ড
১৩ August ২০২৫ Wednesday ৪:২৭:০৬ PM
পটুয়াখালীতে কারাগারে গাঁজা সরবরাহকালে যুবক আটক, তিন মাসের কারাদণ্ড

পটুয়াখালী প্রতিনিধি:

পটুয়াখালী কেন্দ্রীয় কারাগারে সাজাপ্রাপ্ত এক আসামিকে গাঁজা সরবরাহের চেষ্টা করার সময় হাতেনাতে ধরা পড়েছেন মো. জিয়াউর রহমান জিয়া (৩৫)। তিনি কলাপাড়া উপজেলার নীলগঞ্জ ইউনিয়নের সুলতানগঞ্জ গ্রামের শাহাবুদ্দিন হাওলাদারের ছেলে।

জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বিকেলে কারাগারের ভেতরে গাঁজা পৌঁছে দেওয়ার সময় জিয়াউর রহমানকে আটক করেন কারারক্ষীরা। পরে তাকে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

ঘটনার পর এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আকিব রায়হানের নেতৃত্বে পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ আদালতে জিয়াউর রহমানকে তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. হামিমুর রশীদ বলেন, ‘কারাগারে মাদক সরবরাহের চেষ্টা করার দায়ে অভিযুক্তকে আইন অনুযায়ী দণ্ড দেওয়া হয়েছে। পটুয়াখালীকে মাদকমুক্ত রাখতে আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে।’

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
