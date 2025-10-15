Current Bangladesh Time
Home » দশমিনা » পটুয়াখালী » জোটে গেলেও ট্রাক প্রতীকেই নির্বাচন করবেন নুর
১৫ October ২০২৫ Wednesday ৯:০৭:১৭ PM
জোটে গেলেও ট্রাক প্রতীকেই নির্বাচন করবেন নুর

দশমিনা ((পটুয়াখালী) প্রতিনিধি:

নিজের রাজনৈতিক দল অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জোটবদ্ধ হলেও ট্রাক প্রতীক নিয়েই নির্বাচনে অংশ নেওয়ার কথা জানিয়েছেন গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর।

বুধবার বিকালে পটুয়াখালীর দশমিনা উপজেলার সদর ইউনিয়নের আরজবেগী বাজারে আয়োজিত পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা জানান।

নুরুল হক নুর বলেন, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমরা যদি কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জোটও করি; আমাদের নিবন্ধিত দলের প্রতীক ট্রাক নিয়েই আমি পটুয়াখালী-৩ আসন থেকে নির্বাচনে অংশ নেব।

তিনি বলেন, তার নিজের দলের একজন নেতা তাকে ঢাকা থেকে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন; কিন্তু তিনি রাজি হননি। তিনি জনগণের চাওয়া অনুযায়ী পটুয়াখালী-৩ আসন থেকেই নির্বাচন করবেন।

নুর বলেন, গত কয়েক বছরে নাগরিকদের ভোটের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। বিগত সময়ে দিনের ভোট রাতে হয়েছে।

নুর আরও বলেন, আমাদের দলের কোনো নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে কারো দোকান ও মাছের ঘের দখলের অভিযোগ নেই। অভিযোগ নেই চাঁদাবাজিরও।

পথসভায় গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মী ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
