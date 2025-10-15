Home » বরিশাল » বরিশাল সদর » বরিশাল সিটি করপোরেশনের বৈদ্যুতিক সংযোগের তার ও বাল্ব খুলে নিল চো’র চক্র!
১৫ October ২০২৫ Wednesday ৯:৪২:১৮ PM
বরিশাল সিটি করপোরেশনের বৈদ্যুতিক সংযোগের তার ও বাল্ব খুলে নিল চো’র চক্র!
নিজস্ব প্রতিবেদক:
বরিশাল সিটি করপোরেশন (বিসিসি) ভবনে চুরির ঘটনা ঘটেছে। চোরেরা নগর ভবনের বৈদ্যুতিক সংযোগের তার ও বাল্ব খুলে নিয়ে গেছে। বুধবার (১৫ অক্টোবর) রাত আড়াইটার দিকে নগর ভবনের মূল প্রাচীরে এই চুরির ঘটনা ঘটে।
বিসিসির বিদ্যুৎ বিভাগের সহকারী প্রকৌশলী অহিদ মুরাদ বলেন, রাতের কোনো একসময় নগর ভবনের বাউন্ডারির গেট এবং চারপাশে থাকা কিছু লাইট ও বৈদ্যুতিক তার খুলে নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। এতে কিছুক্ষণ পুরো এলাকা অন্ধকারে ডুবে যায়। বিদ্যুৎ না থাকায় সুযোগ নিয়ে এই চুরির ঘটনা ঘটেছে।
বিসিসির উপ-কর কর্মকর্তা আবু বক্কর সিদ্দিক জানান, নিরাপত্তারক্ষীরা শব্দ পেয়ে চোরদের ধাওয়া দেন, কিন্তু তারা দ্রুত পালিয়ে যায়। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে- দুই থেকে তিনজনের একটি দল পরিকল্পিতভাবে চুরিটি ঘটিয়েছে।
তিনি আরও বলেন, ঘটনাটি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। নগর ভবনের নিরাপত্তা জোরদার করা হবে এবং সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা করে চোরদের শনাক্তের চেষ্টা চলছে।
এদিকে বিসিসির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, রাতের বেলা নগর ভবনের আশপাশে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ও নিয়মিত টহলের ব্যবস্থা না থাকায় এ ধরনের ঘটনা ঘটছে। তারা দ্রুত নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন।
আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
বিদ্যুৎ ঘাটতিতে বরিশালের জনজীবন বিপর্যস্ত
টাইফয়েড টিকাদানে দেশের মধ্যে প্রথম হতে চায় বরিশাল বিভাগ
বরিশালের সাবেক পুলিশ কমিশনার সাইফুল ইসলামকে ট্রাইব্যুনালে হাজিরের নির্দেশ
আওয়ামী লীগ নেত্রীর লাশের সামনে রামদা হাতে বিএনপি নেতা!
‘বৈষম্য আর আধিপত্যবাদের আগ্রাসন থেকে সেফ এক্সিট দরকার’-বরিশালে উপদেষ্টা ফারুক-ই-আযম