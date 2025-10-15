Current Bangladesh Time
Home » ভোলা » মনপুরা » মনপুরায় ইউপি সদস্য যুবলীগ নেতা কারাগারে
১৫ October ২০২৫ Wednesday ১১:০২:০১ PM
মনপুরায় ইউপি সদস্য যুবলীগ নেতা কারাগারে

মনপুরা ((ভোলা) প্রতিনিধি:

ভোলার মনপুরায় অভিযান চালিয়ে বর্তমান ইউপি সদস্য এক যুবলীগ নেতাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

বুধবার দুপুর ২টার দিকে পুলিশের ওপর হামলা মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে ওই ইউপি সদস্য যুবলীগ নেতাকে আদালতের মাধ্যমে ভোলা জেলহাজতে পাঠিয়েছে পুলিশ।

ভোররাত ৪টার দিকে উপজেলার উত্তর সাকুচিয়া ইউনিয়নের লতাখালী এলাকায় ওই যুবলীগ নেতার বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

গ্রেফতার যুবলীগ নেতা মো. কবির মেম্বার উত্তর সাকুচিয়া ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের বর্তমান ইউপি সদস্য ও একই ইউনিয়নের ইউনিয়ন যুবলীগের সহ-সভাপতি।

২০২৪ সালের ৬ মার্চ উপজেলার ১নং মনপুরা ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দুই ইউপি সদস্য প্রার্থীর মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। তখন সংঘর্ষের সময় পুলিশের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। পরে পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় মামলা হয়। সেই মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে আটক যুবলীগ নেতাকে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠায় পুলিশ।

মনপুরা থানার ওসি আহসান কবির জানান, আটক ইউপি সদস্য যুবলীগ নেতাকে পুলিশ হামলা মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে ভোলা জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
