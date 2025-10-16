Current Bangladesh Time
Home » পটুয়াখালী » পটুয়াখালী সদর » পটুয়াখালীতে ২ জন পরীক্ষার্থী, পাস করেনি কেউ!
১৬ October ২০২৫ Thursday ৫:১৮:৪২ PM
পটুয়াখালীতে ২ জন পরীক্ষার্থী, পাস করেনি কেউ!

পটুয়াখালী প্রতিনিধি:

পটুয়াখালীতে এক কলেজে চার শিক্ষার্থী, এর মধ্যে থেকে এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন ২ জন। কিন্তু এদের মধ্যে কেউ ই পাস করতে পারেনি!

আজ শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত পটুয়াখালী সদর উপজেলার আউলিয়াপুর সাবিনা আক্তার হাই স্কুল এন্ড কলেজের ফলাফলে লক্ষ্য করা যায় এমন দৃশ্য। যেখানে দেখা যায় প্রতিষ্ঠানটির উচ্চ মাধ্যমিকের পরীক্ষার্থী সংখ্যা ৪ জন থাকলেও পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন মাত্র দুইজন। কিন্তু এদের মধ্যে একজনও পাস করতে পারেননি

এ বিষয়ে জানতে চাইলে প্রতিষ্ঠানটির প্রধান শিক্ষক এস এম আবু তালেব জানান, “শিক্ষার্থীরা লেখাপড়া ভালোভাবে না করলে তো এ সমস্যাই হবে, তাছাড়া আমরা নতুন শুরু করেছি তো। উচ্চ মাধ্যমিকের জন্য শিক্ষক আছেন একজন। তাও খন্ডকালীন। এজন্যই এমন ফলাফল। তবে টিচার পেলে এ ঘাটতি পূরণ হয়ে যাবে।”

২০২৫ সালের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। নয়টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ড, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ড মিলিয়ে এ বছর গড় পাসের হার ৫৮.৮৩ শতাংশ। যা গত বছরের তুলনায় ১৮ দশমিক ৯৫ শতাংশ কম।

বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সকাল ১০টার দিকে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলনে ফল প্রকাশের তথ্য জানানো হয়।

প্রকাশিত ফলাফলে দেখা গেছে, এ বছর দেশের ২০২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কেউ পাস করেনি। ২০২৪ সালে এইচএসসিতে শতভাগ ফেল করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ৬৫টি। এবার তা বেড়ে হয়েছে ২০২টি।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
