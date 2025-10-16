Current Bangladesh Time
মনপুরা
১৬ October ২০২৫ Thursday ৬:৪৩:৫২ PM
মনপুরায় ফলাফলে শীর্ষে মনোয়ারা বেগম মহিলা কলেজ

মনপুরা ((ভোলা) প্রতিনিধি:

ভোলার মনপুরা উপজেলায় এবারের এইচএসসি সমমান পরীক্ষার ফলাফলে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও শীর্ষ স্থান অর্জন করেছে মনোয়ারা বেগম মহিলা কলেজ। কলেজটি বিগত কয়েক বছর ধরে ভালো ফলাফলের ধারা অব্যাহত রেখেছে। এবারের ফলাফলে উপজেলার আর কোন প্রতিষ্ঠানে জিপিও ৫ (A+) না পাওয়ায় প্রশংসায় ভাসছে অত্র কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) বরিশাল বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত ফলাফলে এ তথ্য জানা যায়।

এবারের এইচএসসি’র ফলাফলে মনোয়ারা বেগম মহিলা থেকে ৫৪ জন পরীক্ষায় অংশগ্রহন করে ৫১ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন। তন্মধ্যে ৫ জন জিপিএ ৫ (A+) পেয়ে উত্তীর্ন হয়েছে। এতে ২ জন অনুপস্থিত ও ১ আংশিক পরীক্ষায় অংশগ্রহন করেছে। মহিলা কলেজ থেকে মানবিক বিভাগে ২ জন ও বিজ্ঞান বিভাগে ৩ জন ছাত্রী জিপিএ ৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

এছাড়াও উপজেলার অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে মনপুরা সরকারি কলেজ থেকে ১৬৩ জন পরীক্ষায় অংশগ্রহন করে ১৩৯ জন উত্তীর্ণ ও ৩৩ জন অকৃতকার্জ হয়েছে। সাকুচিয়া মহাবিদ্যালয় থেকে ১২৮ জনে ৯৫ জন উত্তীর্ণ ও ৩৭ অকৃতকার্জ হয়েছে। মনপুরা ফাজিল/ডিগ্রী মাদ্রাসা থেকে ৩৪ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ২৯ জন উত্তীর্ণ ও ৫ অকৃতকার্জ হয়েছে। হাজীর হাট হোসাইনিয়া আলিম মাদ্রাসা থেকে ১৭ জন পরিক্ষায় অংশগ্রহন করে ১৬ জন উত্তীর্ণ ও ১ জন অকৃতকার্য হয়েছে।

ভালো ফলাফলের ব্যাপারে মনপুরা মনোয়ারা বেগম মহিলা কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মোঃ মাহবুবুল আলম বলেন, বিগত বছরের ন্যায় এবারও আমাদের কলেজের শিক্ষার্থীরা ফলাফল উপজেলায় সেরা হয়েছে। আমাদের কলেজের শিক্ষকরা আন্তরিকতার সহিত নিয়মিত পাঠদান করে থাকেন। এবং শিক্ষক/শিক্ষার্থীদের শতভাগ উপস্থিতি নিশ্চিতের মাধ্যমে কলেজটি পরিচালিত হয়ে আসছে। আশা করি আগামী দিনেও আমাদের শিক্ষার্থীদের ভালো ফলাফলের ধারা অব্যাহত থাকবে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
