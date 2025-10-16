Current Bangladesh Time
Thursday October ১৬, ২০২৫ ১০:২৩ PM
Barisal News
Latest News
Home » পটুয়াখালী » পটুয়াখালী সদর » পটুয়াখালীতে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি জসিম উদ্দিন গ্রেফতার
১৬ October ২০২৫ Thursday ৭:০১:৫০ PM
Print this E-mail this

পটুয়াখালীতে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি জসিম উদ্দিন গ্রেফতার

পটুয়াখালী প্রতিনিধি:

যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি মোঃ জসিম উদ্দিন (৪২) কে গ্রেফতার করেছে পটুয়াখালী থানা পুলিশ। বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর ২০২৫) বিকেল আনুমানিক ৪টার দিকে সদর উপজেলার হেতালিয়া বাঁধঘাট আবাসন এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়।

গ্রেফতারকৃত জসিম উদ্দিন পটুয়াখালী সদর উপজেলার মরিচবুনিয়া ইউনিয়নের তাফালবাড়ীয়া গ্রামের মৃত মোঃ হানিফ হানাদারের পুত্র।

থানা পুলিশ জানায়, দীর্ঘদিন ধরে তিনি পলাতক ছিলেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পরে তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
শেয়ার করতে ক্লিক করুন:

আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
বরিশাল বোর্ডে মেয়েরা এগিয়ে, ১২ কলেজ পাস শূন্য
এইচএসসি: বরিশাল বোর্ডে পাসের হার ৬২.৫৭%, জিপিএ-৫ ও পাসের হার কমেছে
বরিশাল বোর্ডে যে ১২ কলেজের সবাই অকৃতকার্য
সমমনা দলগুলোকে ছেড়ে দেওয়ার গুঞ্জন: দলীয় প্রার্থী চায় বরিশালের তিন এলাকার বিএনপি
বরিশাল বোর্ডে এইচএসসিতে পাসের হার ৬২.৫৭ শতাংশ

সাম্প্রতিক সংবাদসমূহ

Recent: Mayor Hiron Barisal
Recent: Barisal B M College
Recent: Tender Terror
Kuakata News

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত
আমাদের বরিশাল ২০০৬-২০২০

প্রকাশক ও নির্বাহী সম্পাদক: মোয়াজ্জেম হোসেন চুন্নু, সম্পাদক: রাহাত খান
৪৬১ আগরপুর রোড (নীচ তলা), বরিশাল-৮২০০।
ফোন : ০৪৩১-৬৪৫৪৪, ই-মেইল: hello@amaderbarisal.com

 
 
 