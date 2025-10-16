Current Bangladesh Time
Thursday October ১৬, ২০২৫ ১০:২৩ PM
১৬ October ২০২৫ Thursday ৭:১৭:৪৭ PM
বরিশাল নগরীর সদর রোডে প্রকাশ্যে চলছে মাদক ব্যবসা ও অনৈতিক কর্মকাণ্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি:

বরিশাল নগরীর সদর রোডে প্রকাশ্যে চলছে মাদক ব্যবসা ও অনৈতিক কর্মকাণ্ড।

নগরীর সদর রোড সংলগ্ন ফকিরবাড়ি সড়কের প্রবেশমুখে অবস্থিত অসম্পূর্ণ নির্মাণাধীন পাঁচ তলা ভবনে দিনদুপুরে চলছে মাদকের রমরমা ব্যবসা। সন্ধ্যার পর ওই ভবনটি রূপ নেয় নিম্নবিত্ত নারীদের মাধ্যমে দেহপসারিণীর আড্ডাখানায়। প্রতিদিন সেখানে ইয়াবা ও গাঁজা সেবনের পাশাপাশি চলে প্রকাশ্যে অনৈতিক কর্মকাণ্ড।

স্থানীয়দের অভিযোগ, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন ও প্রশাসনের অবহেলার কারণেই ভবনটি এখন অপরাধীদের নিরাপদ আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়েছে।

অনৈতিক কর্মকাণ্ডের সত্যতা স্বীকার করে ভবনসংলগ্ন পত্রিকা বিক্রেতা কবির হোসেন বলেন, “এই সিটি কর্পোরেশনের ভবনে দিনরাত গাঁজা সেবন চলে। রাত হলে নেশাগ্রস্ত কিশোর ও যুবকরা বিভিন্ন বয়সী নারী নিয়ে আসে, চলে নানা অপকর্ম।”

স্থানীয় একাধিক বাসিন্দা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, কয়েক বছর ধরে ভবনটির নির্মাণ কাজ চললেও তা এখনো সম্পন্ন হয়নি। অযত্ন ও অবহেলায় পড়ে থাকা এই ভবনে এখন ছড়িয়ে আছে মদের বোতল, গাঁজা-ইয়াবা সেবনের সরঞ্জাম ও ময়লা-আবর্জনা।

এ বিষয়ে বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রেজাউল বারী বলেন, “ওই স্থানে মাদক বা অন্য কোনো অপকর্ম হয়ে থাকলে আমরা সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে দ্রুত ব্যবস্থা ও অভিযান চালাবো।”

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
