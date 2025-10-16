রাঙ্গাবালীতে অবৈধভাবে মাটি কাটায় একজনের জেল তিন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা
রাঙ্গাবালী (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি:
পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালী উপজেলায় সরকারি খাস জমি থেকে অবৈধভাবে মাটি কাটার অপরাধে একজনকে কারাদণ্ড এবং তিনটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করেছে উপজেলা প্রশাসনের ভ্রাম্যমাণ আদালত। বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
উপজেলার ছোট বাইশদিয়া ইউনিয়নের কাউখালী এলাকায় সরকারি খাস জায়গা থেকে এক্সকাভেটর (ভেকু) মেশিন দিয়ে অবৈধভাবে মাটি কাটার অভিযোগে একজনকে ‘বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০’-এর ১৫(১) ধারায় ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড এবং অনাদায়ে তিন দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে তিনি জরিমানা পরিশোধ না করায় জেলহাজতে প্রেরণ করা হয়।
অন্যদিকে, রাঙ্গাবালী সদরের বাহেরচর বাজারে পরিচালিত আরেক অভিযানে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য প্রস্তুত, ট্রেড লাইসেন্স ছাড়া ব্যবসা পরিচালনা এবং ভোক্তাদের সঙ্গে প্রতারণার দায়ে তিনটি প্রতিষ্ঠানকে ‘ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯’-এর আওতায় যথাক্রমে ২০ হাজার, ৬ হাজার ও ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
অভিযানে নেতৃত্ব দেন রাঙ্গাবালী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট রাজিব দাশ পুরকায়স্থ। তিনি বলেন, “সরকারি খাস জমি দখল, অবৈধভাবে মাটি কাটা এবং জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি করে এমন সব কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে।
