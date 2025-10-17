Current Bangladesh Time
Friday October ১৭, ২০২৫ ১:৩২ PM
Barisal News
Latest News
Home » পটুয়াখালী » রাঙ্গাবালী » রাঙ্গাবালীতে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান ।
১৭ October ২০২৫ Friday ১১:৩৩:৪৬ AM
Print this E-mail this

রাঙ্গাবালীতে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান ।

ফিরোজ ফরাজী, রাঙ্গাবালী (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি:

ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালীতে সরকারি খাস জমি থেকে অবৈধভাবে মাটি কাটার অপরাধে একজনকে তিনদিনের কারাদণ্ড এবং ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে তিন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হয়েছে।

রাঙাবালী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রাজীব দাশ পুরকায়স্থের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়। 

 উপজেলার ছোটবাইশদিয়া ইউনিয়নের কাউখালী চরে সরকারি খাস জমি থেকে এক্সকাভেটর (ভেকু) মেশিন দিয়ে মাটি কাটার অপরাধে কাউখালী গ্রামের আবু মুন্সীকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে তিন দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে জরিমানা না দেওয়ায় তাকে জেলহাজতে প্রেরণ করা হয়।

 উপজেলা সদরের বাহেরচর বাজারে পরিচালিত অভিযানে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার তৈরি করার অপরাধে ‘পটুয়াখালী বেকারী’র কারিগর মোহাম্মদ সাইফুল ইসলামকে ২০ হাজার টাকা, ট্রেড লাইসেন্স ছাড়া ব্যবসা চালানোর অপরাধে ‘মেসার্স শাহানারা ইন্টারপ্রাইজ’-এর স্বত্বাধিকারী আলমগীর দফাদারকে ১৫ হাজার টাকা এবং ‘জনসেবা মেডিকেল হল’-এর স্বত্বাধিকারী নিরঞ্জন চন্দ্র দাসকে ৬ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এ অভিযান বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রাজীব দাশ পুরকায়স্থ বলেন, বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন ২০১০-এর ১৫ (১) ধারায় সরকারি খাস জমি দখল করে অবৈধভাবে মাটি কাটায় একজনকে তিনদিনের জেল এবং ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে তিন ব্যবসায়ীকে ৪১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। নিয়মবহির্ভূত কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান চলমান থাকবে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
শেয়ার করতে ক্লিক করুন:

আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
বরিশাল বোর্ডে মেয়েরা এগিয়ে, ১২ কলেজ পাস শূন্য
এইচএসসি: বরিশাল বোর্ডে পাসের হার ৬২.৫৭%, জিপিএ-৫ ও পাসের হার কমেছে
বরিশাল বোর্ডে যে ১২ কলেজের সবাই অকৃতকার্য
সমমনা দলগুলোকে ছেড়ে দেওয়ার গুঞ্জন: দলীয় প্রার্থী চায় বরিশালের তিন এলাকার বিএনপি
বরিশাল বোর্ডে এইচএসসিতে পাসের হার ৬২.৫৭ শতাংশ

সাম্প্রতিক সংবাদসমূহ

Recent: Mayor Hiron Barisal
Recent: Barisal B M College
Recent: Tender Terror
Kuakata News

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত
আমাদের বরিশাল ২০০৬-২০২০

প্রকাশক ও নির্বাহী সম্পাদক: মোয়াজ্জেম হোসেন চুন্নু, সম্পাদক: রাহাত খান
৪৬১ আগরপুর রোড (নীচ তলা), বরিশাল-৮২০০।
ফোন : ০৪৩১-৬৪৫৪৪, ই-মেইল: hello@amaderbarisal.com

 
 
 