রাঙ্গাবালীতে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান ।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালীতে সরকারি খাস জমি থেকে অবৈধভাবে মাটি কাটার অপরাধে একজনকে তিনদিনের কারাদণ্ড এবং ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে তিন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হয়েছে।
রাঙাবালী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রাজীব দাশ পুরকায়স্থের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়।
উপজেলার ছোটবাইশদিয়া ইউনিয়নের কাউখালী চরে সরকারি খাস জমি থেকে এক্সকাভেটর (ভেকু) মেশিন দিয়ে মাটি কাটার অপরাধে কাউখালী গ্রামের আবু মুন্সীকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে তিন দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে জরিমানা না দেওয়ায় তাকে জেলহাজতে প্রেরণ করা হয়।
উপজেলা সদরের বাহেরচর বাজারে পরিচালিত অভিযানে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার তৈরি করার অপরাধে ‘পটুয়াখালী বেকারী’র কারিগর মোহাম্মদ সাইফুল ইসলামকে ২০ হাজার টাকা, ট্রেড লাইসেন্স ছাড়া ব্যবসা চালানোর অপরাধে ‘মেসার্স শাহানারা ইন্টারপ্রাইজ’-এর স্বত্বাধিকারী আলমগীর দফাদারকে ১৫ হাজার টাকা এবং ‘জনসেবা মেডিকেল হল’-এর স্বত্বাধিকারী নিরঞ্জন চন্দ্র দাসকে ৬ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
এ অভিযান বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রাজীব দাশ পুরকায়স্থ বলেন, বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন ২০১০-এর ১৫ (১) ধারায় সরকারি খাস জমি দখল করে অবৈধভাবে মাটি কাটায় একজনকে তিনদিনের জেল এবং ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে তিন ব্যবসায়ীকে ৪১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। নিয়মবহির্ভূত কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান চলমান থাকবে।
