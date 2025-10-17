Current Bangladesh Time
জলবায়ু ঋণ বাতিলের দাবিতে কলাপাড়ায় মানববন্ধন ও সাইকেল র‍্যালি

কলাপাড়া ((পটুয়াখালী) প্রতিনিধি:

জলবায়ু ঋণ বাতিলের দাবিতে পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় মানববন্ধন ও সাইকেল র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) দুপুরে আন্ধার মানিক নদীর তীরে হ্যালিপ্যাড মাঠে এই মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়। 

‘ধরিত্রী রক্ষায় আমরা (ধরা)’, ‘ওয়াটারকিপার্স বাংলাদেশ’ এবং স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ‘আমরা কলাপাড়াবাসী’ যৌথভাবে এই কর্মসূচির আয়োজন করে। 

প্রায় ঘণ্টাব্যাপী কর্মসূচিতে স্থানীয় পরিবেশ কর্মী, শিক্ষার্থী, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

মানববন্ধনে বক্তব্য দেন কলাম লেখক মোহাম্মদ গোলাম নবী জুয়েল, কলাপাড়া প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি হুমায়ুন কবির, পরিবেশ সংগঠক মেজবাহউদ্দিন মাননু, সাংবাদিক এস এম মোশারেফ হোসেন মিন্টু প্রমুখ। 

বক্তারা জলবায়ু ঋণ বাতিল করে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানান। মানববন্ধন শেষে অংশগ্রহণকারীরা শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে প্ল্যাকার্ড ও ফেস্টুন হাতে একটি সচেতনতামূলক সাইকেল র‍্যালিতে অংশ নেন। 

