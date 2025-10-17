Current Bangladesh Time
বাবুগঞ্জে বিএনপি নেতার কর্মকান্ডে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী
১৭ October ২০২৫
বাবুগঞ্জে বিএনপি নেতার কর্মকান্ডে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী

বাবুগঞ্জ প্রতিনিধি : বাবুগঞ্জ উপজেলার রহমতপুর ইউনিয়নের ৮ নং ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কাওসার হোসেন হাওলাদারের বিতর্কীত কর্মকান্ডে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে এলাকাবাসী। বিএনপি নেতা কাওসার হোসেন এর বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে সরকারি সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার কথা বলে এলাকার বেশ কিছু সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অর্থ আত্মসাত করার কিছু ভিডিও মেসেঞ্জার ও হটসআপে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ইতিমধ্যে তার বিষয়ে ইউনিয়ন বিএনপি ও উপজেলা বিএনপির নেতৃবৃন্দের কাছে অভিযোগ করেছে স্থানীয়রা। অডিও ও ভিডিও বিশ্লেষণ করে দেখাযায়, কাওসার হোসেনের বিরুদ্ধে সরকারি ভিডাব্লিউবি (VWB) কার্ড পাইয়ে দেওয়ার কথা বলে বেশ কয়েকজনের কাছ থেকে ২-৫ হাজার টাকা করে উত্তলন করে। পরবর্তীতে টাকা ফেরত চাওয়ায় ক্ষিপ্ত হয় ওইসব ভুক্তভোগীদের উপর।

স্থানীয়রা বলেন, বিএনপির সেক্রেটারি হওয়া এলাকায় প্রভাব বিস্তার করে নানা অপকর্ম করে বেড়ায় কাওসার। তার কর্মকান্ডে তৃনমুলে বিএনপির বদনাম হচ্ছে। এর আগে সে পরকীয়া করতে গিয়ে ধরা পরে। তখন ২ বাচ্চার মা এক মহিলাকে বিয়ে করে। পরবর্তীতে শালিস ব্যবস্থার মাধ্যমে তাকে ডিভোর্স দেয় কাওসার। এছাড়া গত উপজেলা নির্বাচনে ও ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের এক প্রার্থীর পক্ষে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন।

এ বিষয়ে অভিযুক্ত কাওসার হোসেন বলেন, আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে। আমি সবসময় বিএনপির রাজনীতির সাথে জরিত ছিলাম। তিনি আওয়ামী প্রার্থীদের সাথে নির্বাচনী প্রচারণার ব্যাপারে বলেন,আমাকে চাপের মূখে করানো হয়েছে।

রহমতপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রাজন সিকদার বলেন, বিএনপির কোন নেতার বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের ঘটনা বা অনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িত থাকার সত্যতা পেলে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ ঘটনায় স্থানীয় রাজনৈতিক অঙ্গনে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

