৩১ দফার লিফলেট বিতরণ নিয়ে বাবুগঞ্জে আলোচনা সভা

বাবুগঞ্জ প্রতিনিধিঃ বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমান কতৃক প্রস্তাবিত রাষ্ট্র কাঠামো মেরামত ৩১ দফা লিফলেট বিতরণ উপলক্ষে বাবুগঞ্জ উপজেলা বিএনপির আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) বিকেলে উপজেলা অডিটোরিয়াম আলোচনা সভায় সভাপতিত্বে করেন বাবুগঞ্জ উপজেলা বিএনপির আহবায়ক সুলতান আহমদ খান, প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাবুগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সদস্য সচিব ওয়াহিদুল ইসলাম প্রিন্স।
এসময় উপস্থিত ছিলেন বাবুগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক আবদুল করিম হাওলাদার, যুগ্ম আহবায়ক কাজী নজরুল ইসলাম মিরন, মোস্তাফিজুর রহমান ফারুক, আলমগীর হোসেন স্বপন, বরিশাল জেলা মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদক রেশমা রহমান, বাবুগঞ্জ উপজেলা যুবদলের আহবায়ক রকিবুল হাসান খান, সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক রফিকুল ইসলাম রাফিল, শ্রমিক দলের সভাপতি ফরিদ হোসেন, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মিন্টু ব্যাপারী,সেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক আবুল কালাম আজাদ, জাহাঙ্গীর নগর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আবদুল মালেক শিকদার, সাধারণ সম্পাদক মামুন শিকদার, মাধবপাশা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি অহিদুল ইসলাম খান, সাধারণ সম্পাদক মিন্টু তালুকদার, চাঁদপাশা ইউনিয়ন বিএনপির সাধারন সম্পাদক সালাউদ্দিন তালুকদার মিন্টু,রহমতপুর বিএনপির সাধারন সম্পাদক রাজন শিকদার, কেদারপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি কামাল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা দুয়ারী,বাবুগঞ্জ উপজেলা ছাত্র দলের আহবায়ক আতিক আল আমিন, সদস্য সচিব ইয়াসিন আরাফাত সহ সকল ইউনিয়নের ও ওয়ার্ডের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ।
