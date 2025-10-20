Home » গলাচিপা » পটুয়াখালী » গলাচিপা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৩ টাকার টিকিট ৫ টাকায় বিক্রি ‘নাস্তার জন্য নিচ্ছে ২ টাকা’
গলাচিপা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৩ টাকার টিকিট ৫ টাকায় বিক্রি ‘নাস্তার জন্য নিচ্ছে ২ টাকা’
গলাচিপা ((পটুয়াখালী) প্রতিনিধি:
পটুয়াখালীর গলাচিপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বহির্বিভাগে সরকারি নির্ধারিত ৩ টাকার টিকিট ৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। টিকিট কাউন্টারের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী দাবি করেছেন, নাস্তা খাওয়ার জন্য অতিরিক্ত ২ টাকা নিচ্ছেন তিনি এবং কর্তৃপক্ষ বিষয়টি জানে।
সোমবার (২০ অক্টোবর) দুপুর ১২টার দিকে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বহির্বিভাগে এই অনিয়ম ধরা পড়ে।
সরেজমিনে দেখা যায়, বহির্বিভাগের টিকিট কাউন্টারে সেবাপ্রার্থী লাইন ধরে অপেক্ষা করছেন। প্রতিজন রোগীর কাছ থেকে সরকারি ৩ টাকার পরিবর্তে ৫ টাকা নিচ্ছেন ড্রাইভার পদে কর্মরত কাউন্টারম্যান সাদ্দাম হোসেন। এসময় তাকে প্রশ্ন করলে তিনি ৫ টাকা নেওয়ার কথা স্বীকার করেন এবং বলেন ২ টাকা বাড়তি নাস্তার জন্য নিচ্ছেন যা কর্তৃপক্ষ জানে।
এ বিষয়ে কয়েকজন সেবাপ্রার্থী জানান, প্রতিদিন শত শত রোগী বাধ্য হয়ে অতিরিক্ত টাকা দিচ্ছেন। অথচ সরকারি নিয়ম অনুযায়ী বহির্বিভাগের টিকিটের মূল্য মাত্র ৩ টাকা। অতিরিক্ত ২ টাকা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের যোগসাজশে হাতিয়ে নেয়া হচ্ছে।
হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, প্রতিদিন প্রায় ৭০০ থেকে ৮০০ রোগী বহির্বিভাগে চিকিৎসা নিতে আসেন। ফলে দৈনিক প্রায় ১ হাজার ৪ শত থেকে ১ হাজার ৬ শত টাকা পর্যন্ত অতিরিক্ত অর্থ রোগীদের কাছ থেকে আদায় হচ্ছে।
অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (ইউএইচএফপিও) ডা. মেজবাহ উদ্দিন সাংবাদিকের প্রশ্নে প্রথমে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন এবং বক্তব্য দিতে অনীহা প্রকাশ করেন। তিনি বক্তব্য না নেওয়ার জন্য চাপপ্রয়োগ করার চেষ্টা করেন। পরে বলেন, কেউ কখনো অভিযোগ করেনি, তাই বিষয়টি আমার জানা ছিল না। তবে এখন তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আগামীতে সরকারি ফি ৩ টাকা অনুযায়ী টিকিট বিক্রি করা হবে। তিনি আরও জানান, লোকবল সংকটে ড্রাইভার ও প্রহরী দিয়ে টিকিট কাউন্টার চালানো হচ্ছে।
উল্লেখ্য, গলাচিপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে দীর্ঘদিন ধরে নানা অনিয়ম, অব্যবস্থাপনার অভিযোগ রয়েছে। যা নিয়ে হাসাপাতাল সংস্কার ও সেবার মান উন্নয়নে শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করে আসছে।
