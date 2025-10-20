দুমকিতে বিএনপির পথসভা অনুষ্ঠিত

পটুয়াখালী জেলা বিএনপির সভাপতি ও পটুয়াখালী-১ আসনের মনোনয়ন প্রত্যাশী স্নেহাংশু সরকার কুট্টির দুমকি আগমন উপলক্ষে এক পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
রবিবার (২০ অক্টোবর) বিকেল ৪টায় উপজেলার লেবুখালী পায়রা পয়েন্ট এলাকায় দুমকি উপজেলা বিএনপির আয়োজনে এ পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন দুমকি উপজেলা বিএনপির সভাপতি খলিলুর রহমান এবং সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক সাইফুল আলম মৃর্ধা।
পথসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সভাপতি স্নেহাংশু সরকার কুট্টি। তিনি বলেন, “দেশে এখন গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলন চলছে। জনগণই এই আন্দোলনের মূল শক্তি। বিএনপি জনগণের অধিকার ফিরিয়ে আনতে মাঠে রয়েছে।”
বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মজিবুর রহমান টোটন, জেলা বিএনপি নেতা মোস্তাক আহমেদ পিনু, ইমাম হোসেন নাসির, দেলোয়ার হোসেন নান্নু, বশির আহমেদ মৃর্ধা, মির্জাগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সভাপতি সাহাবুদ্দিন নান্নুসহ অন্য নেতৃবৃন্দ।
এসময় দুমকি উপজেলা বিএনপি, পৌর বিএনপি, যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল, ছাত্রদলসহ অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের শতাধিক নেতা-কর্মী ও সমর্থক উপস্থিত ছিলেন।
সভায় বক্তারা সরকারের সমালোচনা করে বলেন, জনগণের ভোটাধিকার ও গণতন্ত্র রক্ষার আন্দোলনে বিএনপি শেষ পর্যন্ত রাজপথে থাকবে।
