ভোলায় পরকীয়া করতে গিয়ে বিধবা নারীর ঘরে ধরা জামায়াত নেতা

২৯ October ২০২৫ Wednesday ৬:২২:৩৮ PM
মনপুরা ((ভোলা) প্রতিনিধি:
ভোলার মনপুরায় গভীর রাতে এক বিধবা নারীর সঙ্গে আপত্তিকর অবস্থায় স্থানীয় বাসিন্দাদের হাতে আটক হয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর এক ওয়ার্ড সভাপতি।মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) রাত ২টার দিকে বিচ্ছিন্ন কলাতলী ইউনিয়নের বাতান খাল এলাকায় ওই নারীর ঘর থেকে তাকে আটক করা হয়। বিষয়টি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তুমুল সমালোচনা চলছে।
আটক ব্যক্তি মো. শোয়াইব ওই ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ড জামায়াত সভাপতির দায়িত্বে রয়েছেন। তিনি পেশায় স্থানীয় পল্লী চিকিৎসক।
স্থানীয়রা জানান, দীর্ঘদিন ধরে ওই বিধবা নারীর সঙ্গে শোয়াইবের অনৈতিক সম্পর্ক চলছিল। ঘটনাস্থলে জনগণ তাকে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখে। পরে উপস্থিত জনতার চাপ ও সংশ্লিষ্ট পক্ষের সম্মতিতে কাজি ডেকে তাদের বিয়ে দেওয়া হয়।
ঘটনার সত্যতা বুধবার সকালে নিশ্চিত করেন ইউনিয়ন জামায়াতের সাধারণ সম্পাদক মো. হুমায়ুন ও সাবেক ইউপি সদস্য আছিউল হক।
উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির মাওলানা আমিনুল ইসলাম জসিম বলেন, এই অপকর্মের দায় জামায়াত বহন করবে না। তবে তিনি এখনো ওয়ার্ড সভাপতির দায়িত্বে আছেন।
মনপুরা থানার ওসি আহসান কবির জানান, থানায় কোনো লিখিত অভিযোগ আসেনি। অভিযোগ পেলে তদন্ত করা হবে।
