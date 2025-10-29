Current Bangladesh Time
Thursday October ৩০, ২০২৫ ১২:১০ AM
Barisal News
Latest News
Home » বরিশাল » বাবুগঞ্জ » বরিশালে দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত ৬
২৯ October ২০২৫ Wednesday ৯:১০:০৩ PM
Print this E-mail this

বরিশালে দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত ৬

নিজস্ব প্রতিনিধি:

বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলায় গাছের শুকনো পাতা কুড়ানো নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত হয়ে ৬ নারী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। বুধবার সকালে উপজেলার লোহালিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।  

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, লোহালিয়া গ্রামের মৃত আলমাস বেপারীর ছেলে বজলুল হক ব্যাপারী ও একই গ্রামের জালাল ফকিরের ছেলে মোহাম্মদ শহীদের পরিবারের সাথে দীর্ঘদিন ধরে জমি নিয়ে বিরোধ চলছে। বিরোধীয় ওই জমিতে পড়ে থাকা গাছের শুকনো পাতা সকালে কুড়াতে যায় মোহাম্মদ শহীদের পরিবারের সদস্যরা।

এ সময় তাদের বাধা দেয় বজলুল হক ব্যাপারীর বোন ইয়ানূর বেগম ও তাঁর মেয়েরা। কাটাকাটির একপর্যায়ে উভয়পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এতে আহত হয়ে বরিশাল শেরই বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে মোহাম্মদ শহীদের পরিবারের সদস্য শাহিনুর ও মাহিনুর এবং বজলু বেপারীর পরিবারের সদ¯্র জেসিমন, ইয়ানুর, ফারজানা ও সখিনা বেগম।  
বজলুল হক ব্যাপারী অভিযোগ করে বলেন, বিরোধপূর্ণ জমিতে শহীদের পরিবারের লোকজন পাতা কুড়াতে গেলে আমরা বাধা দিই।

তখন তারা আমাদের উপর হামলা চালায়। 
অন্যদিকে মোহাম্মদ শহীদ বলেন, বজলু ব্যাপারীর পরিবার দীর্ঘদিন ধরে আমাদের হয়রানি করে আসছে। আজকের ঘটনাটিও তারই ধারাবাহিকতা হয়েছে।  

বাবুগঞ্জ থানার ওসি মো. জহিরুল আলম বলেন, ঘটনার বিষয়ে একটি লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে। তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
শেয়ার করতে ক্লিক করুন:

আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
১৫ নভেম্বরের মধ্যে নির্বাচনের প্রস্তুতি শেষ করার নির্দেশ প্রধান উপদেষ্টার
কুয়াকাটায় রিসোর্ট প্রকল্প: বিসিসির বিলাসী প্রকল্প নিয়ে ক্ষোভ নগরবাসীর
দুই দশকেও হয়নি বরিশাল সিটি করপোরেশনের আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে ইচলাদীতে চলন্ত বিআরটিসি বাসে অগ্নিকাণ্ড
বরিশাল বিভাগের ২১ আসনে বিএনপির প্রার্থী ঘোষণা ৩০ নভেম্বর

সাম্প্রতিক সংবাদসমূহ

Recent: Mayor Hiron Barisal
Recent: Barisal B M College
Recent: Tender Terror
Kuakata News

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত
আমাদের বরিশাল ২০০৬-২০২০

প্রকাশক ও নির্বাহী সম্পাদক: মোয়াজ্জেম হোসেন চুন্নু, সম্পাদক: রাহাত খান
৪৬১ আগরপুর রোড (নীচ তলা), বরিশাল-৮২০০।
ফোন : ০৪৩১-৬৪৫৪৪, ই-মেইল: hello@amaderbarisal.com

 
 
 