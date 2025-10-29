বরিশালে দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত ৬

বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলায় গাছের শুকনো পাতা কুড়ানো নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত হয়ে ৬ নারী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। বুধবার সকালে উপজেলার লোহালিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, লোহালিয়া গ্রামের মৃত আলমাস বেপারীর ছেলে বজলুল হক ব্যাপারী ও একই গ্রামের জালাল ফকিরের ছেলে মোহাম্মদ শহীদের পরিবারের সাথে দীর্ঘদিন ধরে জমি নিয়ে বিরোধ চলছে। বিরোধীয় ওই জমিতে পড়ে থাকা গাছের শুকনো পাতা সকালে কুড়াতে যায় মোহাম্মদ শহীদের পরিবারের সদস্যরা।
এ সময় তাদের বাধা দেয় বজলুল হক ব্যাপারীর বোন ইয়ানূর বেগম ও তাঁর মেয়েরা। কাটাকাটির একপর্যায়ে উভয়পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এতে আহত হয়ে বরিশাল শেরই বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে মোহাম্মদ শহীদের পরিবারের সদস্য শাহিনুর ও মাহিনুর এবং বজলু বেপারীর পরিবারের সদ¯্র জেসিমন, ইয়ানুর, ফারজানা ও সখিনা বেগম। বজলুল হক ব্যাপারী অভিযোগ করে বলেন, বিরোধপূর্ণ জমিতে শহীদের পরিবারের লোকজন পাতা কুড়াতে গেলে আমরা বাধা দিই।
তখন তারা আমাদের উপর হামলা চালায়। অন্যদিকে মোহাম্মদ শহীদ বলেন, বজলু ব্যাপারীর পরিবার দীর্ঘদিন ধরে আমাদের হয়রানি করে আসছে। আজকের ঘটনাটিও তারই ধারাবাহিকতা হয়েছে।
বাবুগঞ্জ থানার ওসি মো. জহিরুল আলম বলেন, ঘটনার বিষয়ে একটি লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে। তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
