বানারীপাড়ায় আগুনে পুড়ল দুই বসতঘর

বরিশালের বানারীপাড়ায় আগুনে দুটি বসতঘর সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে। মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) দিবাগত রাতে উপজেলার চাখার ইউনিয়নের দড়িকর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
আগুনে ওই এলাকার ইমরান সরদার ও সেলিম সরদারের দুটি বসতঘর সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে। এ ছাড়াও সবুর সরদারের একটি ভবন আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিটে ইমরান সরদারের তালাবদ্ধ ঘর থেকে প্রথমে আগুনের সূত্রপাত হয়। পরে পাশের সেলিম সরদারের ঘরে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয়দের সহায়তায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। ততক্ষণে ইমরান ও সেলিম সরদারের টিন ও কাঠের নির্মিত দুটি ঘর ভস্মীভূত হয়ে যায় এবং পাশের সবুর খানের ভবন আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
চাখার ইউপির ৬ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য (মেম্বার) ফারজানা হোসেন বলেন, দুটি পরিবারের লবণের বাটিও রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। তারা এখন পুরোই অসহায়। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার দুটির পুনর্বাসনের জন্য আমি সরকারের কাছে দ্রুত আর্থিক সহায়তার দাবি জানাচ্ছি।
