Current Bangladesh Time
Thursday October ৩০, ২০২৫ ১২:১০ AM
Barisal News
Latest News
Home » বরিশাল » বানারীপাড়া » বানারীপাড়ায় আগুনে পুড়ল দুই বসতঘর
২৯ October ২০২৫ Wednesday ৯:১৪:৪৭ PM
Print this E-mail this

বানারীপাড়ায় আগুনে পুড়ল দুই বসতঘর

বানারীপাড়া ((বরিশাল) প্রতিনিধি:

বরিশালের বানারীপাড়ায় আগুনে দুটি বসতঘর সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে। মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) দিবাগত রাতে উপজেলার চাখার ইউনিয়নের দড়িকর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। 

আগুনে ওই এলাকার ইমরান সরদার ও সেলিম সরদারের দুটি বসতঘর সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে। এ ছাড়াও সবুর সরদারের একটি ভবন আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিটে ইমরান সরদারের তালাবদ্ধ ঘর থেকে প্রথমে আগুনের সূত্রপাত হয়। পরে পাশের সেলিম সরদারের ঘরে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয়দের সহায়তায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। ততক্ষণে ইমরান ও সেলিম সরদারের টিন ও কাঠের নির্মিত দুটি ঘর ভস্মীভূত হয়ে যায় এবং পাশের সবুর খানের ভবন আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

চাখার ইউপির ৬ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য (মেম্বার) ফারজানা হোসেন বলেন, দুটি পরিবারের লবণের বাটিও রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। তারা এখন পুরোই অসহায়। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার দুটির পুনর্বাসনের জন্য আমি সরকারের কাছে দ্রুত আর্থিক সহায়তার দাবি জানাচ্ছি।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
শেয়ার করতে ক্লিক করুন:

আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
১৫ নভেম্বরের মধ্যে নির্বাচনের প্রস্তুতি শেষ করার নির্দেশ প্রধান উপদেষ্টার
কুয়াকাটায় রিসোর্ট প্রকল্প: বিসিসির বিলাসী প্রকল্প নিয়ে ক্ষোভ নগরবাসীর
দুই দশকেও হয়নি বরিশাল সিটি করপোরেশনের আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে ইচলাদীতে চলন্ত বিআরটিসি বাসে অগ্নিকাণ্ড
বরিশাল বিভাগের ২১ আসনে বিএনপির প্রার্থী ঘোষণা ৩০ নভেম্বর

সাম্প্রতিক সংবাদসমূহ

Recent: Mayor Hiron Barisal
Recent: Barisal B M College
Recent: Tender Terror
Kuakata News

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত
আমাদের বরিশাল ২০০৬-২০২০

প্রকাশক ও নির্বাহী সম্পাদক: মোয়াজ্জেম হোসেন চুন্নু, সম্পাদক: রাহাত খান
৪৬১ আগরপুর রোড (নীচ তলা), বরিশাল-৮২০০।
ফোন : ০৪৩১-৬৪৫৪৪, ই-মেইল: hello@amaderbarisal.com

 
 
 